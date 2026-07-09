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揭事件時間軸 劉建國：怎麼會拖延成這樣？

怎麼退貨至今未有SOP 劉建國：應徹查官員疏失

針對中聯油脂致癌油事件，民進黨立委劉建國昨（8）日在立法院質詢衛福部石崇良部長、食藥署姜至剛署長，以及行政院食安辦、消保處等相關單位，要求全面檢討此次食安事件的應變機制。他更表示，食藥署處理問題油品下架流程拖延近1週，反觀過去蘇丹紅事件能立即全面下架，這次涉及國際認定一級致癌物苯駢芘，因應卻更加拖沓，讓人難以接受。劉建國昨發文指出，食藥署7月1日稽查中聯油脂；7月2日要求隔日中午12點前完成第一層產品下架；；7月3日未完成下架，依法開罰；7月5日宣布擴大第二層下架，但僅限調和油及含油20%以上產品；7月6日完成第二層預防性下架；7月8日再宣布凡使用問題油品製成的產品，一律預防性下架。劉建國表示，檢視整個流程，食藥署在整個下架過程，就拖了快1個禮拜。對比過去處理蘇丹紅事件時，當時立即下架所有產品，連化妝品也都下架，然而這次問題油處理怎麼會拖沓成這樣？尤其蘇丹紅是國際認定的三級致癌物，而這次問題油的苯駢芘，是國際認定的一級致癌物，整個因應速度應該是更嚴謹、迅速。劉建國特別提醒，目前食藥署都用正常人的容許量在看待這件事，但如果是小朋友呢？如果是重症病患呢？如果是肝病病患呢？這些重症病患、肝病患者平常就必需注意飲食，結果到昨日食藥署才公布第一波問題產品清單，且未來可能還會持續的增加，這真的會讓人民無所適從。劉建國指出，同時，現在要辦理退貨，他當場質詢石部長要怎麼退？如果沒有發票、發票遺失，甚至產品已經拆封，到底該如何辦理退貨？政府至今仍未提出完整、統一的SOP，讓消費者權益無所依循。《食安法》在衛環委員會修法多次，然而從事發至今，這些問題至今都沒有辦法有明確的答覆，真的很不應該。所以他現場要求衛福部必需在食安專家會議中立即全面盤點討論，提出積極、有效的作為。劉建國也認為，對此次問題油事件，更應該將相關資料移送檢調，不僅要查相關業者的缺失，也要徹查相關官員是否存在疏失。