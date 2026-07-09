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2026年世界盃8強日前紛紛出爐，各隊也將朝冠軍寶座邁進。數據分析網站《Opta》在8強開打前公布最新超級電腦預測，其中剛爆冷淘汰巴西的挪威，被評為本屆世界盃一路走來「賽程最艱難」的球隊。根據超級電腦預測，挪威接下來能打敗英格蘭的機率僅37.7%，而最終奪冠機率則為6.6%，竟不到1成，接下來的淘汰賽之路仍充滿挑戰。《Opta》以各隊一路對戰對手的「實力評分榜」作為依據，分析8強球隊至今遭遇的對手強度。結果顯示，挪威對手的平均實力評分高達80.1，高居所有8強球隊之首；排名第二的是摩洛哥（74.7），第三為西班牙（74.6），第四則是法國（73.9）。從數據來看，挪威一路走來面對的對手實力，明顯高於其他晉級隊伍，也被認為是本屆世界盃最難闖關成功的球隊。挪威自小組賽晉級後，先在32強以2：1擊敗象牙海岸，16強再靠著哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，以2：1力退奪冠熱門巴西，成功挺進8強。儘管擊敗五星巴西讓外界刮目相看，但《Opta》超級電腦仍認為，挪威接下來的挑戰更加艱鉅。8強賽，挪威將對決英格蘭。《Opta》預測，挪威淘汰英格蘭的機率僅37.7%，而最終奪冠機率則為6.6%。不過，在所有尚未拿過世界盃冠軍的國家中，挪威仍是最被看好的球隊。若挪威順利淘汰英格蘭，4強還可能遭遇阿根廷或瑞士；若一路挺進決賽，等待他們的更可能是法國、西班牙、比利時或摩洛哥等勁旅。也就是說，即使成功跨過巴西這一關，挪威想完成隊史首座世界盃冠軍，仍得一路面對世界級強敵，因此被《Opta》形容為本屆世界盃「地獄級賽程」代表。除了挪威之外，摩洛哥的晉級之路同樣不輕鬆，平均對手實力評分74.7排名第二，8強將直接碰上目前奪冠呼聲最高的法國。至於比利時，雖然16強以4：1淘汰地主美國，但接下來將面對世界排名第2的西班牙，同樣是一場硬仗。綜合《Opta》的數據分析與後續賽程安排，挪威雖然成功上演淘汰巴西的大驚奇，但若想繼續寫下隊史新頁，仍必須一路擊敗多支世界頂級強權，才能完成隊史首次世界盃封王的夢想。