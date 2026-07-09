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▲范丞丞透過團隊發文，宣布向司曉迪提告。（圖／翻攝自微博@到范點兒了）

中國網紅司曉迪1月才爆跟鹿晗、范丞丞、檀健次等頂流男星等人有關係，不料6日再爆出多張與鹿晗的私密照，竟再度牽連范丞丞。而昨（8）日范丞丞不忍了，透過團隊發聲明點名司曉迪提告，還怒喊：「到法庭別說記不清。」范丞丞再被司曉迪牽連後，於昨日透過團隊公開點名司曉迪發聲，「妳誹謗范丞丞炒作了很久了，妳發的所有誹謗內容，我們已經存證。」聲明中還表示上次發完聲明原本不想再提到司曉迪，但沒想到對方不斷牽連范丞丞，團隊只好提告，「既然這樣，法院見吧，希望妳到法庭別說記不清、AI換了臉諸如此類不承認妳說過的話、造過的謠！」並強調就算維權週期時間會很長，但一定會訴訟到底。范丞丞公開提告的聲明，也讓許多粉絲都直呼超爽快，「這是自己沒有做過的事，才敢硬剛，佩服」、「拒絕再被臆想症糾纏！爽！」、「維護權益有理有擔當，范丞丞好樣的。」司曉迪在2026年1月，自稱被多名男藝人玩弄，導致罹患憂鬱症，並點名鹿晗、林更新、范丞丞、檀健次等人，逼得這些頂流男星逐一發表聲明自清，范丞丞表示兩人僅是點頭之交。司曉迪接著曬出與疑似與范丞丞的對話，以及范丞丞與友人喝酒玩樂的影片、照片，但因為缺乏時間線，因此許多人都認為是AI合成。不料司曉迪這次又公開鹿晗私密照，還牽連到范丞丞，讓他不忍了怒喊告。