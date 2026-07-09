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NBA丹佛金塊持續調整新賽季陣容，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，球團已經決定釋出34歲資深中鋒「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）。同時查拉尼亞也透露，這位擁有14年NBA資歷的禁區老將將恢復自由球員身分，預料將吸引多支球隊爭相網羅。查拉尼亞今日在社群平台X上發文指出：「根據消息來源透露，丹佛金塊隊決定裁掉資深中鋒瓦蘭丘納斯。預期他將會吸引多支NBA球隊的濃厚興趣。」瓦蘭丘納斯是在2025-26賽季前加盟金塊，原先被寄予厚望，期盼他能用豐富的經驗扛起當家MVP約基奇（Nikola Jokic）的禁區替補重任。在本季例行賽中，他總計出賽65場、其中6場先發，在13.4分鐘的場均上場時間內，高效貢獻8.7分、5.1籃板和1.2助攻，投籃命中率高達58.2%，甚至開發出30.8%的三分球命中率，可謂相當稱職。然而到了季後賽，瓦蘭丘納斯的防守移動速度過慢的缺點被放大，功能性大打折扣。金塊隊在季後賽首輪慘遭陣容殘缺的明尼蘇達灰狼隊以4：2橫掃、早早爆冷「一輪遊」出局。在該系列賽中，瓦蘭丘納斯徹底邊緣化，僅出賽4場，場均時間萎縮至6.3分鐘，留下2.8分、2.3籃板的慘澹數據。現年34歲的瓦蘭丘納斯是一名在大聯盟打滾14年的禁區老將，生涯至今以強悍的進攻籃板、精湛的低位單打與厚實的擋拆掩護聞名，在全聯盟一直保有極高的評價。金塊隊決心放人，主要是為了清出名單空格與薪資彈性，以便在季後賽慘敗後，能引進更具備防守機動性與現代化球風的禁區新血。不過對於實力仍具備NBA輪替水準的瓦蘭丘納斯而言，一旦他順利度過48小時的讓渡程序後，包含缺乏替補五號位、或是急需高大肉盾的老牌強權，勢必會第一時間奉上合約搶人。