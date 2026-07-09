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吳子嘉認錯：不應講別人媽媽

被戴立安中止民調合作卻罵賴瑞隆 吳子嘉：訴訟可能會輸

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前指稱民調專家戴立安與民進黨新潮流結盟、攻擊他，更對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆爆粗口，喊「我先跟賴瑞隆媽媽請安一下」，隨後更飆罵「賴瑞隆你要選高雄市長，我X你老母」。而對此，賴瑞隆辦公室昨（8）日發出聲明，將委請律師依法對吳子嘉相關言論提告。吳子嘉則回應，賴瑞隆若因他飆罵「五字經」提告，應屬「公然侮辱」範疇；他也向全國觀眾表示，不管任何人講人家「XX老母」，都是錯的。吳子嘉昨再《董事長開講》中表示，賴瑞隆告他飆罵「五字經」，這叫「公然侮辱」，他也要向全國觀眾說明，不管任何人講別人「XX老母」，都是錯的。吳子嘉說，他上週五確實罵了賴瑞隆與戴立安，但自己過去對民進黨高雄市長初選並未偏頗，頂多嘲笑賴瑞隆是高雄史上最弱候選人，也批評過國民黨立委柯志恩選戰打得軟弱，對2人態度相同。吳子嘉也提到，民進黨高雄市長初選期間，《美麗島電子報》曾做民調，初選後也做過一次民調，但選擇不公布，並非故意針對賴瑞隆。他表示，初選時多人競爭相當接近，有民進黨高層友人建議不要公布，以免惹麻煩、影響他人；初選結束後再做的民調，對賴瑞隆可能是不錯消息，但因初選剛結束聲勢本來就會較高，因此最後也未公布。吳子嘉認為，賴瑞隆若提告，他無法證明賴瑞隆找粉專先攻擊自己，因此訴訟上輸的可能性較高。不過，談到是否要向賴瑞隆道歉時？吳子嘉明確表示「沒有要道歉」。他說，自己承認在公開或私下講粗話、髒話都是錯誤的事情，但他罵賴瑞隆有沒有錯，是另一個價值判斷；至於賴瑞隆要提告，則是賴瑞隆的權利。