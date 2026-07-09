巴威颱風來勢洶洶，巔峰時期中心最大風速曾飆升至每秒60公尺，追平了2026年4月由辛樂克颱風所創下的年度「風王」頭銜，七級風平均暴風半徑更已到380公里。根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，巴威颱風的風就連中央山脈也擋不住，由於巴威颱風相當巨大，屬於「大颱風」類型，強風容易沿山噴發，有機會在登陸前就產生猛烈風勢，提醒西半部地區要特別注意強北風發生。
風王巴威「中央山脈也擋不住」！登陸前先灌強風
根據氣象粉專「天氣即時預報」發文，警告「巴威，中央山脈，也擋不住的風」！粉專指出，巴威颱風的七級風平均暴風半徑，已達到驚人的380公里，是一個不折不扣的「大」颱風。在一般認知中，中央山脈通常能在「颱風登陸前」為西半部擋下風雨。但過往的少數案例，如2015年蘇迪勒、2016年梅姬，西半部在颱風「登陸前」就已發生猛烈風勢，跟印象中「颱風尾才有風雨」不同。
巴威颱風太肥！不只西部吹強風：北部、宜蘭風雨最劇
天氣即時預報指出，由於巴威颱風相當巨大，實屬「大颱風」類型，因此要特別提醒「西半部（桃園～屏東、澎湖）」在颱風逐漸接近時，就要注意「強北風（後隨颱風接近，轉西北風、西風、西南風）」。預估約落在週五（10日）上午起明顯起風，若當天有上班上課，下班下課時請務必注意強風來襲。
天氣即時預報進一步提醒，除了西部強風，「北部、宜蘭、連江」將受到颱風核心風雨的襲擊，是風雨最嚴峻之處；中部、金澎也不遑多讓；南部更是有颱風尾跟隨；東部山區可能有劇烈降雨，全台各地都會有不同程度的大風雨，請嚴加戒備。
大颱風、小颱風是什麼？巴威颱風強又大「西部恐沿山噴流」
天氣即時預報指出，小颱風的風會「繞」過山脈，當颱風逆時針環流吹往台灣時，因其環流小，風進入時與山脈的「夾角大」，風會「繞」過山脈，也就是山能擋住風，使得西半部處於「弱風尾流區」，因此，在颱風登陸前西部風雨是小的。
至於大颱風的風會「沿」山脈吹，因颱風環流廣大，其北側往南吹的氣流會以「近乎平行」的角度吹向西半部，中央山脈除了無法發揮阻擋效果，反而再配合海峽兩岸地形，使得這股風被迫「沿」著山脈加速往南，甚或形成「沿山噴流」，造成颱風登陸前，西部就有強風。
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根據氣象粉專「天氣即時預報」發文，警告「巴威，中央山脈，也擋不住的風」！粉專指出，巴威颱風的七級風平均暴風半徑，已達到驚人的380公里，是一個不折不扣的「大」颱風。在一般認知中，中央山脈通常能在「颱風登陸前」為西半部擋下風雨。但過往的少數案例，如2015年蘇迪勒、2016年梅姬，西半部在颱風「登陸前」就已發生猛烈風勢，跟印象中「颱風尾才有風雨」不同。
天氣即時預報指出，由於巴威颱風相當巨大，實屬「大颱風」類型，因此要特別提醒「西半部（桃園～屏東、澎湖）」在颱風逐漸接近時，就要注意「強北風（後隨颱風接近，轉西北風、西風、西南風）」。預估約落在週五（10日）上午起明顯起風，若當天有上班上課，下班下課時請務必注意強風來襲。
天氣即時預報進一步提醒，除了西部強風，「北部、宜蘭、連江」將受到颱風核心風雨的襲擊，是風雨最嚴峻之處；中部、金澎也不遑多讓；南部更是有颱風尾跟隨；東部山區可能有劇烈降雨，全台各地都會有不同程度的大風雨，請嚴加戒備。
天氣即時預報指出，小颱風的風會「繞」過山脈，當颱風逆時針環流吹往台灣時，因其環流小，風進入時與山脈的「夾角大」，風會「繞」過山脈，也就是山能擋住風，使得西半部處於「弱風尾流區」，因此，在颱風登陸前西部風雨是小的。
至於大颱風的風會「沿」山脈吹，因颱風環流廣大，其北側往南吹的氣流會以「近乎平行」的角度吹向西半部，中央山脈除了無法發揮阻擋效果，反而再配合海峽兩岸地形，使得這股風被迫「沿」著山脈加速往南，甚或形成「沿山噴流」，造成颱風登陸前，西部就有強風。
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