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風王巴威「中央山脈也擋不住」！登陸前先灌強風

▲天氣即時預報表示，巴威颱風相當巨大，實屬「大颱風」類型，因此要特別提醒「西半部（桃園～屏東、澎湖）」在颱風逐漸接近時，就要注意「強北風」發生。（圖／天氣即時預報﻿）

巴威颱風太肥！不只西部吹強風：北部、宜蘭風雨最劇

由於巴威颱風相當巨大，實屬「大颱風」類型，因此要特別提醒「西半部（桃園～屏東、澎湖）」在颱風逐漸接近時，就要注意「強北風（後隨颱風接近，轉西北風、西風、西南風）」。預估約落在週五（10日）上午起明顯起風

▲周五、周六全台幾乎有雨，尤其北部、台中以北山區要注意豪雨發生機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大颱風、小颱風是什麼？巴威颱風強又大「西部恐沿山噴流」