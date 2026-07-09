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▲梅西不僅擁抱小球迷，還跟他留下珍貴合照。（圖／翻攝自X）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）不只足球實力達到巔峰，私下人品更是備受讚賞。過去曾有一段影片拍到，一名小男孩見到梅西，興奮衝上前想打招呼，卻被保鑣抱起來驅離，梅西見狀立刻露出嚴肅表情，要求保鑣把小男孩帶回來；他隨後給了小男孩一個溫暖擁抱並合照，如此細心又親切的舉動讓粉絲讚翻，直呼：「沒幾個人能像梅西一樣，做到這種地步」。梅西2017年飛往烏拉圭參加世界盃資格賽時，曾發生一段暖心插曲。當時梅西跟著球隊落地烏拉圭，一行人要進飯店時，周圍擠滿群眾圍觀，保鑣因此嚴正以待，這時一名看起來不到10歲的小男孩越過人牆想去跟梅西打招呼，結果被保鑣無情攔下。只見保鑣直接將小男孩扛走，讓他心碎落淚，細心的梅西越過人牆看到這幕後，立刻停了下來，示意要保鑣將男童帶回來。接著梅西蹲下身，親切與小男孩擁抱，給予鼓勵，還用小男孩的手機留下合照，展現無比親切的作風，讓小男孩也破涕為笑。事後小男孩的父親也將他與梅西的合照PO上網，感動直呼：「他非常鄰家，梅西就像是大哥哥一樣會照顧人！」這段影片後來持續在網路上被瘋傳，成為驗證梅西人品的最佳寫照，粉絲看了也紛紛留言：「小男孩應該永遠不會忘記這一刻」、「艱難的童年經歷造就了梅西善良友愛的個性」、「真的沒幾個人能像梅西一樣，做到這種地步」。目前梅西帶領阿根廷繼續在2026世界盃中晉級，今年是他第6屆參戰，歷史進球紀錄上升至21顆，其中8顆都是在今年踢的，顯然梅西勢不可擋，有望讓阿根廷連莊奪冠。