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2026美加墨世界盃足球賽，賽事越發激烈，因為時差關係，不少亞洲球迷會選擇熬夜看球，但要格外留意保養身體！近日中國廣東省就傳出1名40歲的男球迷，在連續熬夜10多天之後，左眼突然出現看東西發黃、發暗、畫面扭曲等症狀，緊急前往醫院求助，經眼科醫生詳細檢查，確診患上急性「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」。根據《廣州日報》報導，鄭姓男子家住廣東東莞，平時作息還算規律，沒有高血壓、糖尿病等基礎疾病，只有偶爾少量飲酒，世界盃開賽後，因不願錯過任何一場焦點賽，接連多日凌晨守候在電視機前，直到天快亮才合眼。鄭男回憶，一開始察覺左眼視覺異常時，他只當作是連日熬夜引發的視覺疲勞、多休息就能緩解，也沒放在心上；然而後續症狀越來越嚴重，甚至連直線都看成彎曲波浪，才趕快去醫院檢查，醫學影像顯示，左眼黃斑區顳側有局限性輕微滲漏，漿液積聚在視網膜下方，最終確診為中心性漿液性脈絡膜視網膜病變，也稱「中漿」。報導指出，雖然輕症的「中漿」積液可在3至6個月內自行吸收，但部分患者也會出現積液長期不退、反覆滲漏、不可逆損傷黃斑感光細胞等狀況，造成視力永久下降，若多次復發還可能轉為慢性，甚至誘發脈絡膜新生血管，嚴重威脅視力。當地醫學專家提醒，眼下淘汰賽仍在持續，若是可以，盡量改看日間重播，確保每天睡眠達7小時以上，更不要連續熬夜；每觀賽40分鐘，就要利用中場休息時間，閉目養神或遠眺窗外，緩解眼底疲勞。