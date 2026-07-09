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由於國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）涉嫌在美國總統川普（Donald Trump）的親自關說下，在2026年世界盃16強時破天荒放行原本因紅牌應遭到禁賽的美國隊25歲前鋒巴洛貢（Folarin Balogun），此舉引發歐洲政壇與人權團體的不滿。如今數十名歐洲議會議員現正發起聯署，要求對英凡蒂諾展開正式調查；同時，國際奧會（IOC）也極可能因其違反「政治中立」原則，對他祭出停權與調查的處分。根據《ESPN》報導，巴洛貢在美國對波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中遭紅牌驅逐，依照世界盃的規定，原本應自動停賽1場，無法出戰接下來的16強賽。不過，FIFA最終決定將禁賽延期執行，讓巴洛貢得以繼續代表美國出賽，引發各界高度質疑。歐洲議會議員Barry Andrews、Lara Wolters及Niels Fuglsang共同發表聲明，痛批FIFA在世界盃進行期間改變紅牌停賽規則，是「對公平競賽精神的羞辱，也是對正義的踐踏」。在《ESPN》報導中三人指出，因凡蒂諾再次向川普政府讓步，令人無法接受，並呼籲歐盟各國足球協會共同向FIFA道德委員會施壓，要求調查因凡蒂諾是否因政治壓力而影響紀律委員會決策，同時也應一併檢視其他可能違反政治中立的行為，包括向川普頒發所謂的「FIFA和平獎」等事件。目前已有35位歐洲議會議員連署支持這項調查提案。聲明強調，體育競技最大的價值就在於公平、透明且一致適用的規則，「如果因凡蒂諾允許政治力量決定誰可以上場，體育競賽最基本的公平性就將蕩然無存。」面對外界批評，FIFA則重申，撤銷巴洛貢禁賽的決定是由紀律委員會依照程序做出，而非主席個人裁定。除了歐洲議會外，國際奧林匹克委員會（IOC）也可能介入調查。總部位於倫敦的體育人權組織FairSquare宣布，將正式向IOC道德委員會提出申訴，指控因凡蒂諾多次違反政治中立原則。由於因凡蒂諾自2020年起便擔任IOC委員，必須遵守《奧林匹克憲章》所強調的政治中立原則，因此IOC理論上擁有調查權限。IOC主席柯芬翠（Kirsty Coventry）日前接受《ESPN》時表示，目前尚未正式收到相關投訴，但若接獲申訴，IOC將依照程序展開審查。她也坦言，IOC一直密切關注巴洛貢禁賽風波，以及世界盃共同主辦國美國是否介入場上競賽決策等相關事件。雖然美國隊最終在16強賽中遭到比利時以4：1血洗、還被對手大跳「川普舞」嘲諷，但這起政治手段凌駕於競技體育之上的醜聞，顯然不會隨著美國隊淘汰而落幕。