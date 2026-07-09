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藍綠尚未議題對焦 洪孟楷曝關鍵：比誰犯的錯少

年底選戰升溫，許多針對藍綠新北市長參選人李四川、蘇巧慧的民調皆顯示差距拉近、甚至互有領先。對此，國民黨立委洪孟楷昨（8）日表示，蘇巧慧優勢在於已提前佈局多年，李四川則採穩紮穩打策略。他認為，距投票還有5個月，關鍵在於誰犯錯較少，雙方陣營目前皆僅鞏固基本盤，尚未正面交鋒。洪孟楷昨上《中午來開匯》表示，距離投票還有5個月時間，若民調真要分出關鍵點，必須比的是誰犯錯少，以及未來在某些時間點之事件，雙方交鋒的表現。截至目前為止，李四川與蘇巧慧雙方陣營都是各自對基本盤交代，尚未在任何議題上公開表態或對焦，或是講出不同的論述。洪孟楷直言，蘇巧慧優勢及特點在於她自2024年競選立委連任後，就已鎖定2026參選新北市長；再加上2019年，蘇貞昌再次擔任行政院長時，就已有意栽培扶植女兒來選新北市長，經常有意無意給予許多資源，讓蘇巧慧有功勞及戰績。洪孟楷表示，李四川則是採取穩紮穩打、步步為營的策略，在29個行政區都有步驟有規劃地在走，並且成立組織，把所有組織一層層結合起來。目前議題就是李四川弟弟李賜福的事，還有年齡一直被拿出來作文章，「但是其實攻擊也只能這樣，也只有那些」。只要李四川用坦然的態度面對一切，就有辦法帶領新北市更脫胎換骨、更延續市長侯友宜的市政，選民還是會買單。