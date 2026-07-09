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2026年溫布頓網球錦標賽男單八強戰，名列大會第六種子的美國好手泰勒·佛里茲（Taylor Fritz）迎戰剛奪下法網冠軍的第二種子、德國名將亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）。原本外界預期這將是一場勢均力敵的發球大戰，沒想到比賽才剛開打，佛里茲就遭遇了突如其來的膝傷困擾，最終以4比6、4比6、2比6直落三慘遭淘汰。這場敗仗不僅讓茲維列夫終結了對戰佛里茲的7連敗，也宣告本屆溫網男單賽場上的美國選手已全數出局。這場備受矚目的八強戰在第一球場（No. 1 Court）進行。然而，比賽才進行到第三局，佛里茲的右膝肌腱炎卻無預警地發作，讓他瞬間意識到情況不妙。「我當時整個人陷入了恐慌，心裡想著：『我該怎麼辦？』」佛里茲賽後無奈地表示：「我完全沒有預料到會發生這種情況。」過去佛里茲就曾受到膝蓋肌腱炎的困擾，但在本屆溫網的前幾輪賽事中，除了在第四輪擊敗布伯利克（Alexander Bublik）的比賽尾聲感到些微不適外，並沒有任何跡象顯示傷勢會嚴重復發。他透露：「在昨天輕鬆的訓練日後，我以為今天狀況會很好。熱身時也感覺很棒。然後，對，我也不知道為什麼才打到第三局就變成那樣。」在第二盤期間，佛里茲申請了醫療暫停，讓防護員進場為他的右膝進行治療，但這顯然無法阻止茲維列夫強勢的進攻步伐。面對受傷的對手，茲維列夫展現了絕佳的專注力與壓制力，全場狂轟14記ACE球，並成功化解了佛里茲所有的破發點。「他已經連續兩年擊敗我了，」順利挺進四強的茲維列夫賽後難掩喜悅地說：「我今天打出了一場非常棒的比賽。」儘管深受膝傷所苦，但佛里茲在賽後展現了極佳的運動家精神，並沒有將輸球全歸咎於傷病。他坦言，以茲維列夫今天的完美發球狀態，即使自己完全健康，結果也可能一樣。「以他今天發球的狀態，要擊敗他是極度困難的，我不想貶低他優異的表現。」佛里茲說道：「我只是很難過自己沒有機會真正投入這場比賽。我覺得就因為我一直分心在想膝蓋的事，導致我的專注力整個渙散了。」成功晉級的茲維列夫，接下來將在四強戰中迎戰地主英國黑馬亞瑟·費里（Arthur Fery），爭奪2026年溫網男單決賽的門票。