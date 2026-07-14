小孟老師分析今（14）日十二星座運勢，財運方面，雙子座有機會得到貴人參謀，水瓶座有望賺得大單，摩羯座投資適可而止，感情上金牛座要花點心思維繫感情，射手座桃花運勢大增。
牡羊座
工作：掌握更多訣竅
感情：尋求家人意見
財運：用心不盲跟風
牡羊幸運色:紅磚色
貴人:射手
小人:金牛
金牛座：
工作：難免挫敗灰心
感情：費心維繫情感
財運：商機帶來財富
金牛幸運色:金黃色
貴人:巨蟹
小人:天秤
雙子座：
工作：深入了解市場
感情：忍耐風平浪靜
財運：得到貴人參謀
雙子幸運色:大地色
貴人:天秤
小人:處女
巨蟹座：
工作：團結共同做事
感情：避免先入為主
財運：拒絕金錢借貸
巨蟹幸運色:玫瑰金
貴人:金牛
小人:射手
獅子座：
工作：加強個人業務
感情：多加沉澱內心
財運：付出才能獲利
獅子幸運色:墨綠色
貴人:牡羊
小人:天蠍
處女座：
工作：把握獲利機會
感情：彼此關心關懷
財運：娛樂支出變多
處女幸運色:淡粉色
貴人:魔羯
小人:巨蟹
天秤座：
工作：展現個人才華
感情：安心來自責任
財運：獲取投資信息
天秤幸運色:抹茶色
貴人:獅子
小人:水瓶
天蠍座：
工作：行政效率降低
感情：避免過於濫情
財運：謹慎評估財力
天蠍幸運色:咖啡色
貴人:天蠍
小人:雙子
射手座：
工作：調整創意構思
感情：桃花運勢大增
財運：檢視理財分配
射手幸運色:霧紫色
貴人:水瓶
小人:魔羯
魔羯座：
工作：多加服從上司
感情：感情互動甜蜜
財運：投資適可而止
魔羯幸運色:銀白色
貴人:處女
小人:牡羊
水瓶座：
工作：機會就在眼前
感情：正視溝通問題
財運：有望賺得大單
水瓶幸運色:淺藍色
貴人:雙子
小人:雙魚
雙魚座：
工作：陸續出現轉機
感情：坦承內心想法
財運：買賣再三思量
雙魚幸運色:淺棕色
貴人:雙魚
小人:獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：掌握更多訣竅
感情：尋求家人意見
財運：用心不盲跟風
牡羊幸運色:紅磚色
貴人:射手
小人:金牛
金牛座：
工作：難免挫敗灰心
感情：費心維繫情感
財運：商機帶來財富
金牛幸運色:金黃色
貴人:巨蟹
小人:天秤
雙子座：
工作：深入了解市場
感情：忍耐風平浪靜
財運：得到貴人參謀
雙子幸運色:大地色
貴人:天秤
小人:處女
巨蟹座：
工作：團結共同做事
感情：避免先入為主
財運：拒絕金錢借貸
巨蟹幸運色:玫瑰金
貴人:金牛
小人:射手
獅子座：
工作：加強個人業務
感情：多加沉澱內心
財運：付出才能獲利
獅子幸運色:墨綠色
貴人:牡羊
小人:天蠍
處女座：
工作：把握獲利機會
感情：彼此關心關懷
財運：娛樂支出變多
處女幸運色:淡粉色
貴人:魔羯
小人:巨蟹
天秤座：
工作：展現個人才華
感情：安心來自責任
財運：獲取投資信息
天秤幸運色:抹茶色
貴人:獅子
小人:水瓶
天蠍座：
工作：行政效率降低
感情：避免過於濫情
財運：謹慎評估財力
天蠍幸運色:咖啡色
貴人:天蠍
小人:雙子
射手座：
工作：調整創意構思
感情：桃花運勢大增
財運：檢視理財分配
射手幸運色:霧紫色
貴人:水瓶
小人:魔羯
魔羯座：
工作：多加服從上司
感情：感情互動甜蜜
財運：投資適可而止
魔羯幸運色:銀白色
貴人:處女
小人:牡羊
水瓶座：
工作：機會就在眼前
感情：正視溝通問題
財運：有望賺得大單
水瓶幸運色:淺藍色
貴人:雙子
小人:雙魚
雙魚座：
工作：陸續出現轉機
感情：坦承內心想法
財運：買賣再三思量
雙魚幸運色:淺棕色
貴人:雙魚
小人:獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。