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小孟老師分析今（14）日十二星座運勢，財運方面，雙子座有機會得到貴人參謀，水瓶座有望賺得大單，摩羯座投資適可而止，感情上金牛座要花點心思維繫感情，射手座桃花運勢大增。牡羊座工作：掌握更多訣竅感情：尋求家人意見財運：用心不盲跟風牡羊幸運色:紅磚色貴人:射手小人:金牛金牛座：工作：難免挫敗灰心感情：費心維繫情感財運：商機帶來財富金牛幸運色:金黃色貴人:巨蟹小人:天秤雙子座：工作：深入了解市場感情：忍耐風平浪靜財運：得到貴人參謀雙子幸運色:大地色貴人:天秤小人:處女巨蟹座：工作：團結共同做事感情：避免先入為主財運：拒絕金錢借貸巨蟹幸運色:玫瑰金貴人:金牛小人:射手獅子座：工作：加強個人業務感情：多加沉澱內心財運：付出才能獲利獅子幸運色:墨綠色貴人:牡羊小人:天蠍處女座：工作：把握獲利機會感情：彼此關心關懷財運：娛樂支出變多處女幸運色:淡粉色貴人:魔羯小人:巨蟹天秤座：工作：展現個人才華感情：安心來自責任財運：獲取投資信息天秤幸運色:抹茶色貴人:獅子小人:水瓶天蠍座：工作：行政效率降低感情：避免過於濫情財運：謹慎評估財力天蠍幸運色:咖啡色貴人:天蠍小人:雙子射手座：工作：調整創意構思感情：桃花運勢大增財運：檢視理財分配射手幸運色:霧紫色貴人:水瓶小人:魔羯魔羯座：工作：多加服從上司感情：感情互動甜蜜財運：投資適可而止魔羯幸運色:銀白色貴人:處女小人:牡羊水瓶座：工作：機會就在眼前感情：正視溝通問題財運：有望賺得大單水瓶幸運色:淺藍色貴人:雙子小人:雙魚雙魚座：工作：陸續出現轉機感情：坦承內心想法財運：買賣再三思量雙魚幸運色:淺棕色貴人:雙魚小人:獅子