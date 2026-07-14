占卜師「道境塔羅」分析今（14）日十二生肖工作運勢與建議，屬龍與主管或同事溝通時容易出現意見衝突，屬豬今天適合守成與累積，不宜衝動投資或做重大改變。
鼠
今天較重視成果與資源，容易對現有成績感到在意。建議保持彈性，不要因害怕失去而錯過更好的機會。
牛
團隊合作容易出現溝通落差，分工也可能不夠明確。建議多確認彼此的工作內容，避免重工或誤會。
虎
今天適合處理重要決策或財務規劃，判斷力相當穩定。建議相信自己的專業，踏實執行就能看見成果。
兔
容易因資訊不足或過度猜測而影響判斷。建議先確認事實，不要讓情緒或想像左右決定。
龍
與主管或同事溝通時容易出現意見衝突。建議放慢語氣，多傾聽他人的看法，能減少不必要的摩擦。
蛇
付出與回報容易失去平衡，可能有吃力不討好的感覺。建議先照顧好自己的權益，不必凡事都委屈配合。
馬
今天容易因衝動而做出錯誤判斷，新的計畫也可能準備不足。建議先規劃再行動，避免因大意而返工。
羊
今天適合處理合約、制度或重要決策，凡事都能朝公平合理的方向發展。建議以客觀理性的態度處理事情，結果會更有利。
猴
容易因準備不足或過於樂觀而出現失誤。建議確認每個細節，不要急著往前衝。
雞
努力開始被看見，有機會獲得肯定或好消息。建議保持自信，勇於展現成果，容易成為眾人焦點。
狗
思緒清晰，適合規劃新方向或處理重要文件。建議果斷做出決定，把握今天的判斷力。
豬
今天適合守成與累積，不宜衝動投資或做重大改變。建議穩定前進，長遠來看會更有收穫。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天較重視成果與資源，容易對現有成績感到在意。建議保持彈性，不要因害怕失去而錯過更好的機會。
牛
團隊合作容易出現溝通落差，分工也可能不夠明確。建議多確認彼此的工作內容，避免重工或誤會。
虎
今天適合處理重要決策或財務規劃，判斷力相當穩定。建議相信自己的專業，踏實執行就能看見成果。
兔
容易因資訊不足或過度猜測而影響判斷。建議先確認事實，不要讓情緒或想像左右決定。
龍
與主管或同事溝通時容易出現意見衝突。建議放慢語氣，多傾聽他人的看法，能減少不必要的摩擦。
蛇
付出與回報容易失去平衡，可能有吃力不討好的感覺。建議先照顧好自己的權益，不必凡事都委屈配合。
馬
今天容易因衝動而做出錯誤判斷，新的計畫也可能準備不足。建議先規劃再行動，避免因大意而返工。
羊
今天適合處理合約、制度或重要決策，凡事都能朝公平合理的方向發展。建議以客觀理性的態度處理事情，結果會更有利。
猴
容易因準備不足或過於樂觀而出現失誤。建議確認每個細節，不要急著往前衝。
雞
努力開始被看見，有機會獲得肯定或好消息。建議保持自信，勇於展現成果，容易成為眾人焦點。
狗
思緒清晰，適合規劃新方向或處理重要文件。建議果斷做出決定，把握今天的判斷力。
豬
今天適合守成與累積，不宜衝動投資或做重大改變。建議穩定前進，長遠來看會更有收穫。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。