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天赦日巧撞天貺節！今年最強開運吉日 下半年運勢翻盤了

▲命理師柯柏成表示，兩大吉日重疊象徵同時獲得上天赦免與恩典，是今年最適合懺悔、補運、轉運及斷捨離的重要時刻。（示意圖／取自photo AC）

先懺悔再求福！甲午日陽氣最旺 把握烈火純陽提升運勢

▲天赦日建議可前往供奉玉皇大帝或三官大帝的廟宇參拜，先誠心懺悔，再祈求健康、平安、財運與財庫。（圖／NOWNEWS資料照）

3招開運法必看！曬印章、煮熱水、布施錢幣添福氣

▲7月19日建議民眾把握正午11時至下午1時陽氣最旺的時段，將印章、衣物或棉被曝曬15至30分鐘驅除霉運。（圖／記者張勵德攝）

7月19日適逢今年難得一見的「天赦日」與農曆六月初六「天貺節」同日，命理師柯柏成表示，兩大吉日落在同一天的機率相當低，象徵同時獲得「上天准許」與「赦免恩典」，也是今年最適合懺悔、補運、轉運與迎接新氣象的重要時機，更可說是下半年最強的開運窗口，並分享開運3神招及祭拜方式，替自己與家人祈福迎好運。柯柏成指出，天赦日向來被視為百無禁忌的吉運日，適合向上天懺悔、化解過去累積的不順與晦氣；天貺節則象徵迎福納吉、接受天恩與祝福。今年兩個吉日重疊，不僅具有特殊意義，更形成難得的雙重吉兆，如同從「准許上奏」到「直接特赦」的完整過程，因此特別適合放下過往負面情緒、怨氣與焦慮，替自己重新整理身心，迎接下半年的好運勢。天赦日偏向向內反省、寬恕自己與他人，天貺節則代表迎向光明、吸收福氣，兩者結合後，就像先徹底清除過去累積的不順，再為自己注入新的能量，是轉運、補運與重新出發的黃金時機。柯柏成建議，若7月19日有安排前往宮廟參拜或參加法會、科儀，可優先選擇供奉玉皇大帝（天公廟）或三官大帝（三界公廟）的廟宇。參拜時應先誠心向上天懺悔，祈求赦免過去的過失、洗淨晦氣，再進一步祈求健康、平安、財運、財庫及各項福報，藉由天門大開的吉日，讓祈福更具意義。此外，7月19日適逢農曆六月初六，干支為「甲午日」，五行中「甲」屬木、「午」屬火，形成木生火旺、至陽至烈的格局，不僅陽氣格外旺盛，也與天貺節吸收陽氣、補足能量的寓意相互呼應。柯柏成表示，想替自己或家人祈福、補運的人，可把握這一天借助「甲午日」旺盛的烈火純陽，為下半年累積更多正向能量與好運。除了參拜祈福外，柯柏成也分享三種簡單實用的開運方式：