7月19日適逢今年難得一見的「天赦日」與農曆六月初六「天貺節」同日，命理師柯柏成表示，兩大吉日落在同一天的機率相當低，象徵同時獲得「上天准許」與「赦免恩典」，也是今年最適合懺悔、補運、轉運與迎接新氣象的重要時機，更可說是下半年最強的開運窗口，並分享開運3神招及祭拜方式，替自己與家人祈福迎好運。
天赦日巧撞天貺節！今年最強開運吉日 下半年運勢翻盤了
柯柏成指出，天赦日向來被視為百無禁忌的吉運日，適合向上天懺悔、化解過去累積的不順與晦氣；天貺節則象徵迎福納吉、接受天恩與祝福。今年兩個吉日重疊，不僅具有特殊意義，更形成難得的雙重吉兆，如同從「准許上奏」到「直接特赦」的完整過程，因此特別適合放下過往負面情緒、怨氣與焦慮，替自己重新整理身心，迎接下半年的好運勢。
天赦日偏向向內反省、寬恕自己與他人，天貺節則代表迎向光明、吸收福氣，兩者結合後，就像先徹底清除過去累積的不順，再為自己注入新的能量，是轉運、補運與重新出發的黃金時機。
先懺悔再求福！甲午日陽氣最旺 把握烈火純陽提升運勢
柯柏成建議，若7月19日有安排前往宮廟參拜或參加法會、科儀，可優先選擇供奉玉皇大帝（天公廟）或三官大帝（三界公廟）的廟宇。參拜時應先誠心向上天懺悔，祈求赦免過去的過失、洗淨晦氣，再進一步祈求健康、平安、財運、財庫及各項福報，藉由天門大開的吉日，讓祈福更具意義。
此外，7月19日適逢農曆六月初六，干支為「甲午日」，五行中「甲」屬木、「午」屬火，形成木生火旺、至陽至烈的格局，不僅陽氣格外旺盛，也與天貺節吸收陽氣、補足能量的寓意相互呼應。
柯柏成表示，想替自己或家人祈福、補運的人，可把握這一天借助「甲午日」旺盛的烈火純陽，為下半年累積更多正向能量與好運。
3招開運法必看！曬印章、煮熱水、布施錢幣添福氣
除了參拜祈福外，柯柏成也分享三種簡單實用的開運方式：
1.中午11時至下午1時是陽氣最旺盛的時段，可將印章、衣物或棉被拿到戶外曝曬15至30分鐘，象徵「接天火」、驅散霉運，迎接新氣象。
2.可煮一鍋熱水，讓蒸氣瀰漫屋內，象徵財運蒸蒸日上、財源滾滾，同時也具有淨化居家環境與磁場的寓意。
3.若上一次天赦日曾準備開運錢幣，也可於當天布施或捐贈，藉由善念循環累積福報，替自己增添好運，迎接下半年新的開始。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯柏成指出，天赦日向來被視為百無禁忌的吉運日，適合向上天懺悔、化解過去累積的不順與晦氣；天貺節則象徵迎福納吉、接受天恩與祝福。今年兩個吉日重疊，不僅具有特殊意義，更形成難得的雙重吉兆，如同從「准許上奏」到「直接特赦」的完整過程，因此特別適合放下過往負面情緒、怨氣與焦慮，替自己重新整理身心，迎接下半年的好運勢。
先懺悔再求福！甲午日陽氣最旺 把握烈火純陽提升運勢
柯柏成建議，若7月19日有安排前往宮廟參拜或參加法會、科儀，可優先選擇供奉玉皇大帝（天公廟）或三官大帝（三界公廟）的廟宇。參拜時應先誠心向上天懺悔，祈求赦免過去的過失、洗淨晦氣，再進一步祈求健康、平安、財運、財庫及各項福報，藉由天門大開的吉日，讓祈福更具意義。
柯柏成表示，想替自己或家人祈福、補運的人，可把握這一天借助「甲午日」旺盛的烈火純陽，為下半年累積更多正向能量與好運。
3招開運法必看！曬印章、煮熱水、布施錢幣添福氣
除了參拜祈福外，柯柏成也分享三種簡單實用的開運方式：
1.中午11時至下午1時是陽氣最旺盛的時段，可將印章、衣物或棉被拿到戶外曝曬15至30分鐘，象徵「接天火」、驅散霉運，迎接新氣象。
2.可煮一鍋熱水，讓蒸氣瀰漫屋內，象徵財運蒸蒸日上、財源滾滾，同時也具有淨化居家環境與磁場的寓意。
3.若上一次天赦日曾準備開運錢幣，也可於當天布施或捐贈，藉由善念循環累積福報，替自己增添好運，迎接下半年新的開始。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。