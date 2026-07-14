人氣角色《吉伊卡哇》再度迎來跨界合作！經典節奏遊戲《太鼓達人》推出《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，不僅收錄動畫第一季超人氣片尾曲〈ひとりごつ〉，還加入吉伊卡哇、小八、兔兔等7位人氣角色，以及限定背景、名牌、稱號等內容。近日不少玩家在社群上分享遊戲畫面，直呼「太可愛了」、「光是背景就想買」、「終於有理由把太鼓拿出來玩」。

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《吉伊卡哇》加入《太鼓達人》　經典片尾曲咚咚咚

本次合作推出於家用版《太鼓達人 咚咚雷音祭》，玩家下載《動畫吉伊卡哇》合作包後，即可遊玩動畫第一季片尾曲〈ひとりごつ〉，演奏時遊戲畫面會同步切換成《吉伊卡哇》限定背景，讓玩家一邊打鼓、一邊欣賞熟悉角色登場。

除了歌曲之外，合作包還收錄吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗饅頭、獅薩及海獺師傅共7位角色，以及3款限定名牌、9款限定稱號等，讓玩家打造專屬的遊戲角色與個人檔案，喜歡吉伊卡哇的玩家千萬不能錯過。

▲《太鼓達人》推出《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，收錄動畫片尾曲〈ひとりごつ〉，並加入 7 位人氣角色、限定背景與名牌等內容。（圖／翻攝自 Steam）
▲《太鼓達人》推出《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，收錄動畫片尾曲〈ひとりごつ〉，並加入 7 位人氣角色、限定背景與名牌等內容。（圖／翻攝自 Steam）
不是大型機台　只有家用版能玩

不少人對《太鼓達人》的印象，仍停留在百貨公司或地下街的遊戲機台，但這次《吉伊卡哇》聯名僅推出於家用版《太鼓達人 咚咚雷音祭》，大型機台版本並沒有收錄本次合作內容。

《太鼓達人 咚咚雷音祭》目前已推出 Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam 與 Windows PC 等平台，玩家只要擁有遊戲並購買《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，即可體驗完整聯名內容，包括歌曲、角色、背景、名牌及稱號。合作包支援繁體中文介面，方便台灣玩家下載遊玩。

▲《太鼓達人》推出《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，收錄片尾曲〈ひとりごつ〉，並加入7位迷你角色、3款名牌及9款限定稱號等內容。（圖／翻攝自 Steam）
▲《太鼓達人》推出《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，收錄片尾曲〈ひとりごつ〉，並加入7位迷你角色、3款名牌及9款限定稱號等內容。（圖／翻攝自 Steam）
《吉伊卡哇》近年憑藉可愛畫風與鮮明角色風靡亞洲，從動畫、遊戲到各式聯名商品都擁有超高人氣，這次攜手《太鼓達人》，也讓動漫迷能跟著熟悉旋律，一起享受節奏遊戲的樂趣。

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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