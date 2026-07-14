人氣角色《吉伊卡哇》再度迎來跨界合作！經典節奏遊戲《太鼓達人》推出《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，不僅收錄動畫第一季超人氣片尾曲〈ひとりごつ〉，還加入吉伊卡哇、小八、兔兔等7位人氣角色，以及限定背景、名牌、稱號等內容。近日不少玩家在社群上分享遊戲畫面，直呼「太可愛了」、「光是背景就想買」、「終於有理由把太鼓拿出來玩」。
《吉伊卡哇》加入《太鼓達人》 經典片尾曲咚咚咚
本次合作推出於家用版《太鼓達人 咚咚雷音祭》，玩家下載《動畫吉伊卡哇》合作包後，即可遊玩動畫第一季片尾曲〈ひとりごつ〉，演奏時遊戲畫面會同步切換成《吉伊卡哇》限定背景，讓玩家一邊打鼓、一邊欣賞熟悉角色登場。
除了歌曲之外，合作包還收錄吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗饅頭、獅薩及海獺師傅共7位角色，以及3款限定名牌、9款限定稱號等，讓玩家打造專屬的遊戲角色與個人檔案，喜歡吉伊卡哇的玩家千萬不能錯過。
不是大型機台 只有家用版能玩
不少人對《太鼓達人》的印象，仍停留在百貨公司或地下街的遊戲機台，但這次《吉伊卡哇》聯名僅推出於家用版《太鼓達人 咚咚雷音祭》，大型機台版本並沒有收錄本次合作內容。
《太鼓達人 咚咚雷音祭》目前已推出 Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam 與 Windows PC 等平台，玩家只要擁有遊戲並購買《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，即可體驗完整聯名內容，包括歌曲、角色、背景、名牌及稱號。合作包支援繁體中文介面，方便台灣玩家下載遊玩。
《吉伊卡哇》近年憑藉可愛畫風與鮮明角色風靡亞洲，從動畫、遊戲到各式聯名商品都擁有超高人氣，這次攜手《太鼓達人》，也讓動漫迷能跟著熟悉旋律，一起享受節奏遊戲的樂趣。
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本次合作推出於家用版《太鼓達人 咚咚雷音祭》，玩家下載《動畫吉伊卡哇》合作包後，即可遊玩動畫第一季片尾曲〈ひとりごつ〉，演奏時遊戲畫面會同步切換成《吉伊卡哇》限定背景，讓玩家一邊打鼓、一邊欣賞熟悉角色登場。
除了歌曲之外，合作包還收錄吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗饅頭、獅薩及海獺師傅共7位角色，以及3款限定名牌、9款限定稱號等，讓玩家打造專屬的遊戲角色與個人檔案，喜歡吉伊卡哇的玩家千萬不能錯過。
不少人對《太鼓達人》的印象，仍停留在百貨公司或地下街的遊戲機台，但這次《吉伊卡哇》聯名僅推出於家用版《太鼓達人 咚咚雷音祭》，大型機台版本並沒有收錄本次合作內容。
《太鼓達人 咚咚雷音祭》目前已推出 Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam 與 Windows PC 等平台，玩家只要擁有遊戲並購買《動畫吉伊卡哇》合作 DLC，即可體驗完整聯名內容，包括歌曲、角色、背景、名牌及稱號。合作包支援繁體中文介面，方便台灣玩家下載遊玩。