我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務港勤公司與內政部國家公園署海洋國家公園管理處簽署合作備忘錄，期共構澎湖南方四島國家公園海域巡護新量能。(圖／台灣港務港勤公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／台灣港務港勤公司提供)

▲台灣港務港勤公司與內政部國家公園署海洋國家公園管理處簽署合作備忘錄，期共構澎湖南方四島國家公園海域巡護新量能。(圖／台灣港務港勤公司提供)

台灣港務港勤公司於今(13)日，在台灣港務公司簡報室，與內政部國家公園署海洋國家公園管理處簽署合作備忘錄，期共構澎湖南方四島國家公園海域巡護新量能。台灣港務港勤公司與內政部國家公園署海洋國家公園管理處簽署合作備忘錄，是由台灣港務公司董事長周永暉主持，並在台灣港務公司董事長周永暉、國家公園署署長王成機見證下，由台灣港務港勤公司董事長陳榮聰與海洋國家公園管理處處長林尚卿代表雙方簽署合作備忘錄，有台灣港務公司總經理王錦榮、台灣港務港勤公司總經理鄭淑惠、海洋國家公園管理處處長林尚卿等人與會。國家公園署署長王成機表示，此次國家公園署海洋國家公園管理處與台灣港務港勤公司簽署合作備忘錄，未來雙方將結合台灣港務港勤公司船舶調度運能與海洋國家公園管理處的海洋保育專業，共同強化澎湖南方四島國家公園海域的生態保育及巡護量能，期落實海洋資源跨域整合與永續利用。王成機說，此次合作以澎湖南方四島國家公園海域為核心場域，運用港勤公司船舶任務之返程運能，搭載海管處人員駛入國家公園海域執行巡護任務，並由雙方共同研訂巡護航線、航次及作業模式，依季節、天候及海況彈性調整。海洋國家公園管理處處長林尚卿說，海洋國家公園管理處將透過這項機制，該處得以在港勤公司船舶的支援下，實質提升現場巡邏強度，對非法捕撈等違規行為形成有效防範，共同構築嚴密的海上生態防線。台灣港務公司董事長周永暉指出，依據合作備忘錄內容，雙方將建立通報與聯繫機制，共享航跡、影像及巡護紀錄等資料，並相互支援人力、船舶調度資訊及必要設備，至於對航線範圍內疑似非法捕魚、破壞珊瑚礁或其他違反國家公園相關法令的行為，由海洋國家公園管理處於巡航過程中執行蒐證與通報任務。林尚卿並說，雙方也將結合資源，辦理海洋保育宣導、教育訓練及科普推廣活動，深化從業人員與社會大眾的海洋保育意識。