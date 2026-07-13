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▲苗可麗（左）請準影后方郁婷用台語嗆聲的橋段也被網友嫌棄。（圖／翻攝自台北電影節YouTube）

台北電影節頒獎典禮昨（12）日找來苗可麗挑大梁主持，會後網路評價普遍認為她所要呈現的效果都尷尬至極，如專訪準男女主角、要全場一起「深度安靜三秒鐘」等串場環節，批評「主持的很鳥」，對此，苗可本人回應：「阿呦！我努力！」不少網友看了北影頒獎典禮後在社群平台發文指出，主持人苗可麗不管是介紹入圍作品、影人還是整場典禮設計的串場橋段，所埋的笑哏幾乎沒有發揮效果，例如《深度安靜》男主角張孝全不克出席，苗可麗稱為了表達對對方的重視，希望全場一起安靜三秒鐘，網友傻眼表示：「你知道這三秒有多長嗎？長到我白眼都從《台北電影獎》翻到《超級夜總會》去了！」此外，網友還指出頒發最佳女主角前，苗可麗訪問入圍者方郁婷，要對方用台語說出「誰敢跟我搶女主角，你祖嬤就跟你拚了」的安排「真的看不懂」、「為什麼可以搞得如此這麼尷尬」，直言苗可麗少了平時的主持搭檔澎恰恰、許效舜，緊張感全表露無遺，也認為主辦方給她的腳本根本沒有寫好。針對諸多網友的負評，苗可麗親自留言回覆：「阿呦！我努力！謝謝你的指教！」並附上一個笑臉的表情符號，不過也有許多網友給予苗可麗肯定，「可麗姐主持沒有不好，只是可能平常節目主持有伴，一人丟球有人接球，一來一往熱鬧，但是一個人主持，現場又很難掌握，效果也就打折了...可麗姐已經很棒了」、「我覺得主持不尷尬！不是每個人看的角度都一樣，有自己風格，棒棒！」