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推薦一：法國隊常規時間總進球數大於1.5球

推薦二：全場總進球數大於2.5球

▲世界盃四強賽由法國對決西班牙，阿根廷對決英格蘭。（圖／取自 FIFA World Cup X）

2026年FIFA世界盃即將迎來最終高潮！萬眾矚目的首場四強賽將於台灣時間15日凌晨3點（當地時間14日下午3點），在美國德州阿靈頓的AT&T體育場（達拉斯體育場）震撼開踢。這場由兩大賽前奪冠最大熱門「高盧雄鷹」法國隊與歐洲冠軍「無敵艦隊」西班牙的強強對決，被國際足壇譽為「提前開打的決賽」。雖然兩隊目前均保持不敗，但國際頂級運彩分析師在深入拆解戰術數據後，一面倒看好進攻火力爆棚的法國隊能在常規時間內勝出，並預測法國此役至少能撕裂無敵艦隊防線「攻入2球或以上」！專家更直言，西班牙球星亞馬爾（Lamine Yamal）目前的低迷狀態，將成為無敵艦隊的最大死穴。西班牙隊雖然在8強賽以2：1淘汰比利時，但其鋼鐵防線的金身已被打破，且贏球過程暴露出極大隱憂。資深運彩分析師《Covers》傑森·恩斯（Jason Ence）指出，西班牙目前極度缺乏依靠球員個人能力破門的決定力，上輪對陣比利時的兩顆進球竟然全都是依靠門前補射撿漏。最令西班牙球迷揪心的是，19歲的天才神童亞馬爾至今仍未能在本屆世足送出任何一次助攻，狀態顯然未達顛峰。數據確認，亞馬爾在上場對陣比利時的比賽中，一個人在右路就瘋狂貢獻了高達23次的傳球失誤，攻勢頻頻在中路被切斷。 此外，中場大腦佩德里（Pedri）全場表現也顯得猶豫不決。專家警告，西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）習慣將兩側後衛大幅壓上、高舉防線推進的踢法，一旦遇上法國隊，其移動緩慢的中後衛拉波爾特（Aymeric Laporte）將直接暴露在毀滅性的反擊威脅中。相比之下，由隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）領銜的法國隊，其進攻體系堪稱全世足對抗高位防線的最強核武：美國盤口賠率：+114戰術分析：《Covers》的恩斯強調，自2025年初以來，法國隊在過去19場各項大賽中有多達17場單場至少轟入2球，進攻穩定度驚人。進階數據統計顯示，法國隊場均2.17次的快速反擊與3.67次的直接進攻高居全球第一，而陣中大腦奧利塞（Michael Olise）本屆已送出14次威脅直線傳球（僅次於梅西）。只要西班牙敢壓上，法國隊的豪華鋒線就能在廣闊的後方空間裡予取予求。除非對手祭出如同巴拉圭或摩洛哥那樣的極端鐵桶大巴，否則以西班牙的傳控打法，法國常規時間攻入2球（Team Total Over 1.5）是極具投資價值的黃金選擇。專家：《SportsLine》馬丁·格林（Martin Green）與保羅·卡爾（Paul Carr）美國盤口賠率：-112至-116戰術分析：回顧兩隊在2025年6月的歐國聯準決賽交手，當時曾上演了一場驚心動魄的5：4進球大戰。本屆世足法國隊已疯狂斬獲16顆進球，場均射正數高達14.17次。雖然西班牙防守大閘羅德里（Rodri）控場能力頂級，但法國豪華進攻群（姆巴佩、登貝萊、奧利塞、巴爾科拉）的極速輪番衝擊，任誰也難以全場保持清白。雙方都有能力攻破對方大門，開出大分勝率極高。勝負首選：法國常規90分鐘獨贏（賠率+129）、法國晉級決賽（賠率-140）。法國（4-2-3-1）：邁尼昂；孔德、於帕梅卡諾、薩利巴、迪涅；楚阿梅尼、拉比奧；登貝萊、奧利塞、巴爾科拉；姆巴佩。西班牙（4-2-3-1）：烏奈·西蒙；波羅、庫表西、拉波爾特、庫庫雷利亞；羅德里、佩德里；拉明·亞馬爾、達尼·奧爾莫、巴埃納；奧亞薩瓦爾。目前博彩公司開出的常規獨贏盤口中，法國隊為+129至+130，西班牙獨贏為+220至+229，和局為+218至+230。