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現場焦黑難辨 設立協調中心協助家屬

裝潢材料釋毒煙 成為高致死率主因

消防單位初判疑冷氣短路釀禍 成曼谷近年最慘重火災之一

泰國曼谷一家酒吧今（13）日凌晨發生大火，目前已知造成至少32人死亡、73人受傷。泰國當局展開調查，消防單位初步判斷是由安裝在天花板上方的冷氣機室內機電線短路所引起。同時，店家室內空間隱藏兩大火災殺手，加劇了這場火災蔓延以及傷亡嚴重程度。根據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國曼谷洽圖洽（Chatuchak）一家酒吧發生嚴重火災，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）週一表示，這家店的老闆也是傷者之一，目前正在醫院接受治療。市長並未透露老闆的身份，僅表示火災發生時，老闆人就在建築物內。初步調查顯示，酒吧緊急出口的其中一個疑似遭到雜物阻擋，導致濃煙與烈火迅速蔓延時，顧客受困無法逃生。當局已針對該場所是否存在安全疏失展開全面調查。曼谷市政府（BMA）目前已為受害者及失蹤者家屬成立了協調中心。與此同時，鑑識團隊正持續進行死者身份比對，部分罹難者的遺體已被燒得焦黑、無法辨認。當局呼籲，若有民眾擔心失蹤親友的安危，請務必與該中心聯繫以取得最新資訊。調查人員在火災現場尋獲了數支遺留的手機，正嘗試以此辨識當時在場人員的身份。泰國警方鑑識科學部門（Police Forensic Science Division）也正在勘查現場，以釐清確切起火原因。根據初步調查，多名罹難者的遺體是在建築物左側的緊急出口附近被發現，這引發了外界對該逃生路線遭到阻塞的疑慮。查察指出，火勢蔓延的速度異常驚人，特別是沿著天花板和室內裝飾材料迅速竄燒。「雖然現場許多塑膠桌椅看起來相對完好，但裝飾材料燃燒所產生的有毒濃煙，被認為是造成如此慘重傷亡的主要因素。」初步勘查顯示，該建築物設有兩條逃生路線，其中一條穿過廚房，主要供員工使用。調查人員將釐清這兩個出口是否符合法定安全標準，以及在火災發生時是否完全暢通。查察透露，調查人員接獲情報指出，有桌子被放置在其中一個出口附近，其他雜物也可能阻擋了逃生路線。他指出，市府官員曾於今年 4 月對該處所進行檢查，當時確認其符合法律規定，設有兩個消防出口、照明緊急出口指示燈以及滅火器。但檢查時的狀況並不一定等於實際營業時的狀況。查察坦言：「從目前的現狀來看，出口附近擺放了販售甜點的攤位，且有一條逃生路線上堆放了物資。空間格局在檢查後被改動了，導致疏散變得更加困難。此外，部分顧客當時有飲酒，這可能進一步阻礙了他們的逃生反應。」此外，市長指出，該店家登記的執照是「附現場演奏的餐廳」，而非「娛樂場所（夜總會/酒吧）」，因此在法律上允許營業至午夜。而這場火災恰好發生在午夜前夕。查察強調，核心問題之一在於天花板所使用的易燃裝飾材料，這導致火勢迅速蔓延並產生大量有毒濃煙。「娛樂場所對於防爆、防火材料有更嚴格的規定，但這些法規可能不適用於附帶現場演奏的餐廳。我們可能需要重新檢視法規，並將安全標準擴大延伸，以涵蓋這類型的場所。」根據曼谷急救醫療中心指出，起火建築為一棟鐵皮屋頂的單層混凝土建築。大火徹底燒毀了整個內部結構，受損面積估計達 164 平方公尺。消防救援單位表示，初步判斷懷疑火災是由安裝在天花板上方的冷氣機室內機電線短路所引起。這是曼谷近年來傷亡最慘重的夜生活場所火災之一，調查人員目前仍持續在現場蒐集證據。