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2026年北中美世界盃4強賽，衛冕軍阿根廷將與強敵英格蘭爭奪決賽門票。本屆賽事，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的調度與戰術安排有巧思且大膽，目前為止身為義甲最佳射手的勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martinez）依然被死死按在板凳上，而39歲的球王梅西（Lionel Messi）更在比賽中大量退居右邊鋒的位置，轉型為供輸角色。在接下來的關鍵戰中，兩人的戰術地位是否會保持如此，還是會有奇招，都值得關注。在對陣瑞士的比賽中，阿根廷能夠打破僵局，雖然焦點落在打進關鍵第二球的阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）身上，但在此之前，正是梅西從右路內切，轟出了一記極具威脅的遠射。斯卡洛尼排出的「4中場」陣型——恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）在前，麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與德保羅（Rodrigo De Paul；）分居左右，帕雷德斯（Leandro Paredes）殿後——形成了一個清晰的菱形結構。這套戰術的用意在於中路吸引對手包夾，從而為兩翼製造空間。在左後衛塔利亞菲科（Nicolas Tagliafico）受限於防守無法大幅壓上的情況下，梅西順理成章地承擔了右路突破與傳中的重任，這也是他職業生涯初期的標誌性位置。一項驚人的數據證實了梅西角色的轉變：梅西在本屆世界盃的3場淘汰賽中，已經完成了13次成功傳中，加上小組賽，總計達16次（場均高達3.51次）。要知道，在梅西過去參加的5屆世界盃（2006年至2022年）中，他總共也才完成了18次成功傳中。這位39歲的球王，正以另一種方式扛著球隊前進。除了梅西的戰術轉變，阿根廷的鋒線選擇同樣引發熱議。在本季義甲狂轟爛炸奪下金靴獎的國際米蘭神鋒勞塔羅·馬丁內斯，在世界盃前四場比賽先發後，近期卻被貶為替補，改由阿爾瓦雷斯擔綱首發中鋒。賽後記者會上，斯卡洛尼被問及此事時坦言：「不讓義甲最佳射手先發，這個決定對我來說並不容易。」他特別公開感謝勞塔羅的態度：「處在勞塔羅現在的情況並不輕鬆。他們可能不高興，但他們依然默默努力訓練，咽下了委屈。當他們獲得替補上場的機會時，他們證明了自己的絕佳狀態。對我來說，這是這支球隊最棒的事情之一。」斯卡洛尼也透露，球隊在面對逆境時的心態已經截然不同。「以前如果被對手壓制或扳平，情況會顯得很黯淡。但現在我們保持了冷靜，因為我們知道自己不會放棄，也知道替補席上有能改變比賽的人。這是我們以前沒有的優勢。」儘管阿根廷順利晉級，但斯卡洛尼的菱形中場與邊路戰術仍存在隱憂。部分球評認為，阿根廷在進攻端過度依賴中路的牽制與梅西個人的右路發揮，整體進攻效率並不穩定；也有人猜測，這或許是斯卡洛尼刻意隱藏實力，為對陣英格蘭保留變陣空間。無論如何，阿根廷能夠在落後或僵持的局面下展現強大韌性，足以證明這支衛冕軍的強大心理素質。面對陣容豪華的英格蘭，斯卡洛尼是否會讓勞塔羅重返先發？梅西又將扮演什麼樣的角色？這場4強世紀大戰，全球球迷都在屏息以待。