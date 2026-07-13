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受到韓國股市科技股崩跌影響，美股周一（13日）開盤科技股同步重摔，上周五才在那斯達克掛牌上市的SK海力士早盤大跌9%，記憶體族群哀嚎聲不斷，就連台積電ADR股價也被拖下水小跌。美股主要指數周一早盤，截止至台灣時間晚間9時45分，道瓊工業指數小漲57點，小漲0.1%、那斯達克指數下跌244點，跌幅0.93%、標普500指數小跌20點或0.2%、費城半導體指數大跌530點，跌幅超過4%。個股部分，台積電ADR小跌1.3%、上週罕見連番上漲的輝達股價早盤熄火下跌1%；記憶體族群表現慘烈，上周赴美掛牌上市的韓國記憶體巨頭SK海力士ADR股價大崩9%、美光重摔7%、SanDisk跌幅更超過10%。由於三星電子和 SK 海力士這兩隻股票分別暴跌 10.7% 和 15.37%，追蹤這兩隻股票並以兩倍槓桿追蹤的單一槓桿 ETF 在亞股周一收盤也大幅下跌，其中三星電子槓桿ETF下跌 22% 至 24%，SK 海力士槓桿ETF下跌 31% 至 33%。上個月市值超過 16 兆韓元的 16 檔槓桿 ETF，在一個月左右的時間內跌破了 10 兆韓元。韓聯社指出，證券產業分析認為，投資人情緒與供需之間的惡性循環仍在持續，半導體股的急遽下跌與槓桿投資的擴張同時發生。根據路透報導，美國晶片股在 7 月迎來了艱難的開局，這似乎預示著市場將面臨更劇烈的波動。投資人目前正一邊苦苦掙扎於過高的資產估值，一方面質疑人工智慧（AI）資本支出狂潮究竟還能延續多久。費城半導體指數自 6 月創下歷史新高以來，至今已跌逾 11%。不過，該指數今年以來仍累積了 83% 的驚人漲幅，而這個事實也在市場討論「接下來會如何發展」時，成為一道高牆，受惠於價格上漲與供需失衡，這些半導體企業此前享受了巨大的獲利增長，但市場向來是看得更加前面。盈透證券（Interactive Brokers）首席市場分析師索斯尼克（Steve Sosnick）表示：「我們從未見過如此極端的獲利增長。但接下來的問題變成了：我們還能期待這種榮景維持多久？」分析師普遍預期，超大型雲端業者（Hyperscalers）的資本支出仍將維持高檔，目前市場對這些股票的焦慮，多半源自於「若股價下跌導致資本支出遭砍」的假設性恐慌。美國銀行證券（BofA Securities）本週的一份報告指出，預估到 2027 年，全球雲端與 AI 基礎設施的資本支出將逼近 1.5 兆美元，年增幅達 40% 至 50%。