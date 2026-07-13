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▲M1A2T前往戰術位置，行經桃園領航南橋。（圖／記者陳韻年攝 2026,07,13）

▲雲豹八輪甲車行經桃園青埔，前往戰術位置（圖／記者陳韻年攝 2026,07,13）

▲M1167拖式飛彈車行經桃園青埔，前往戰術位置（圖／記者陳韻年攝 2026,07,13）

台灣向美國採購的M1A2T，號稱地表最強的戰車在這一兩年陸續抵台，也是近年受矚目的國防武器焦點。而這次的聯合防禦操演也沒有缺席，今（13）日在桃園青埔實施機動前往戰術位置，並通過領航南橋，破除外界擔憂的車噸重，橋樑無法承受重量的說法。本次的操演被視爲「八月漢光演習」熱身，採「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，以狀況誘導各級指揮官與部隊，遂行資源與戰力整合。聚焦敵軍發航後的威脅情境，驗證國軍在去中心化指管、通信中斷及分散部署狀況下，能否持續執行聯合作戰任務，強化三軍整合與國土防衛韌性。因此，除了M1A2T現身桃園青埔，雲豹八輪甲車、中型戰術輪車、M1167拖式飛彈車、通訊車等，都依照作戰計畫前往戰術位置，這讓路過的民眾紛紛圍觀。不過途中卻有小插曲，中型戰術輪車在行經高鐵南路一段時，疑似沒有保持安全行車距離，發生追撞意外，所幸無人受傷。陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬269旅兩輛中型戰術輪車，當場由機保組現場處置，並聯繫民間委商拖車及軍用5噸救濟車，將車輛拖回駐地修復。後續通報憲兵隊釐清肇責，並依軍車保險相關規定辦理後續事宜；另針對肇案原因深入檢討，持續要求所屬單位落實行車安全教育及防衛駕駛觀念，強化風險管制作為，防範類案再生。