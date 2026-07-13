我是廣告 請繼續往下閱讀

控制葉門北部的「胡塞組織」（Houthi，又譯青年運動）於週一（13日）指控沙烏地阿拉伯對薩那（Sanaa）國際機場發動空襲，並誓言將進行報復。胡塞組織在首都沙那國際機場「扣押」了一架國際紅十字會（ICRC）的飛機，機上的正副駕駛被挾持中。根據半島電視台與路透報導，胡塞組織軍事發言人薩里（Yahya Saree）先是逕自指控沙烏地阿拉伯公然攻擊一架在沙那降落、並載運代表團離開沙那的伊朗班機，強調他們將承擔後果。獲得國際承認的葉門合法政府其民航局下令，即日起關閉全國所有機場的空中交通，直至另行通知。沙烏地阿拉伯政府通訊辦公室則未立即對此指控做出回應。葉門合法政府的國防部於週一稍早表示，其武裝部隊鎖定了薩那國際機場的跑道進行打擊，目的是為了阻止一架伊朗飛機降落。不過，葉門軍方發言人隨後補充，該架飛機已安全降落於胡塞組織控制的荷台達（Hodeidah）機場。葉門政府的新聞部長艾爾亞尼（Moammar bin Mutahar Al-Eryan）指控，胡塞組織目前在薩那機場扣留了一架屬於紅十字國際委員會（ICRC）的飛機，並扣押正副駕駛。葉門政府國防部長表示，已用盡一切外交努力，試圖說服伊朗和胡塞武裝停止伊朗飛機侵犯葉門領空的行為。他表示，政府軍將「採取一切可用手段」應對任何侵犯葉門領空的敵對飛機，並認定伊朗對此應有責任。