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▲這次演唱會首場因颱風攪局延期至今晚舉行，對此盧廣仲也表示：「不好意思打亂你們的生活！」（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》今晚（13日）在台北流行音樂中心開唱，演唱會因颱風延期，但盧廣仲與歌迷熱情不減，一連演唱〈一夜一夜一夜〉、〈愚人節快樂〉、〈早安晨之美〉等新舊歌曲。盧廣仲台上坦言小時候唸書時曾被霸凌過，導致長大過程缺乏安全感，甚至有人群恐懼，「因為被霸凌而且是很突然的，壞事突然降臨在我身上。」而盧廣仲也透露厚重瀏海、眼鏡還有吉他成為他的保護傘，不過現在因為有歌迷和夥伴無條件的支持，他終於可以不用拿吉他、安心地站在台上唱歌。盧廣仲在台上一連帶來多首歌曲後，突問粉絲說：「你們會覺得不拿吉他的盧廣仲很不習慣嗎？」而他也透露小時候唸書時莫名被霸凌，導致長大過程缺乏安全感，擔心壞事會突如其來降臨在自己身上，甚至對人群有點恐懼。也因為一直以來都沒有安全感，盧廣仲才會始終頂著厚重瀏海、眼鏡還有背著吉他，直言這就是他的盾牌。不過，盧廣仲現在已經好了、站在台上可以不用拿吉他唱很久，但也是花了很長時間的努力，才慢慢做到，對此他藉由自身例子鼓勵台下歌迷說：「人生是會改變的 ，不要害怕運用你的超能力也就是想像力，生活會慢慢往你想去的地方。」而盧廣仲也感謝一直以來支持自己的粉絲、還有可靠的夥伴，感性告白：「你們的存在就像以前的吉他。」希望大家能創造健康的身體，並且開心活著，讓全場聽了感動。而這次演唱會首場因颱風攪局延期至今晚舉行，對此盧廣仲也表示：「不好意思打亂你們的生活！沒法度（台語：沒辦法）颱風。」但他也展現滿滿誠意，帶來一首首好歌。事實上，主辦單位日前經過審慎評估後，考量觀眾、演出人員及所有工作夥伴的交通與人身安全，於政府正式發布停班停課消息前便決定將場次延期並開放全面退換票，讓歌迷有更充裕的時間處理票券問題及重新安排交通，盧廣仲所屬公司添翼表示：「安全永遠是第一考量。」超前部署獲得歌迷一片感恩貼心好評。