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荷蘭頂級足球裁判羅布·迪佩林克（Rob Dieperink）驚傳逝世，享年38歲。荷蘭足協已發布官方聲明證實此噩耗。迪佩林克原本名列今年夏季世界盃的裁判名單，但幾周前因在英國捲入一起涉嫌性侵青少年的案件遭逮，進而遭國際足總（FIFA）除名。儘管該案件最終因證據不足而獲警方迅速撤銷，他仍無緣執法世界盃，如今更傳出驟逝消息，震驚體壇。荷蘭足協在聲明中表示，對迪佩林克的離世深感震驚與悲痛：「羅布的離去，讓裁判界失去了一位具備國際經驗且備受推崇的裁判，我們更失去了一位優秀、敬業的同事。我們的思念與他的家人、朋友同在，願他們在面對這巨大悲痛時能獲得力量與支持。」迪佩林克自2012年展開職業裁判生涯，2017年起擔任荷甲聯賽裁判，並曾在2024年德國歐洲盃擔任影像輔助裁判(VAR)。他生前最後一次執法，是上周六前進之鷹（Go Ahead Eagles）與阿波羅足球俱樂部（Apollon FC）的友誼賽。目前其確切死因尚未公開，荷蘭媒體指出，警方正針對其住處街道上的一起「人員死亡事件」展開調查。這起改變迪佩林克職業生涯的案件發生在今年4月。當時他專程飛往倫敦，準備執法水晶宮對陣佛倫提那的歐足總歐洲協會聯賽（UEFA Conference League）。據報案內容指出，他被指控在賽前於克羅伊登對一名未成年男性進行不當身體接觸，並試圖誘騙對方前往飯店房間。在執法完該場週中賽事後，迪佩林克在準備返國時，於其他歐足總官員面前被倫敦警方逮捕。事件爆發後，FIFA隨即發布聲明，確認將他從世界盃的裁判名單中正式剔除。然而，這起性侵指控最終並未成立。倫敦警察廳發言人證實，警方調閱了監視器畫面並檢查相關電子設備，在經過全面且徹底的調查後，認定證據未達起訴標準，案件已被撤銷，且不再採取進一步行動。迪佩林克生前接受荷蘭《電訊報》採訪時曾強烈喊冤，坦言遭到不實指控讓他十分難過：「我從一開始就全力配合警方調查，並立即向FIFA、UEFA及荷蘭足協完全公開了相關情況。」「在警方進行徹底調查後，指控被證實不成立，案件也在兩周內就被撤銷了。」迪佩林克表示，「我很感激荷蘭足協給予的支持與處理方式。但遺憾的是，FIFA最終仍決定不指派我參與世界盃執法，對此我自然感到非常失望。」