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▲《侏羅紀公園》山姆尼爾（左起）蘿拉鄧恩、史蒂芬史匹柏合影。（圖／翻攝自IMDb）

紐西蘭男星山姆尼爾（Sam Neill）在3集《侏羅紀公園》系列電影飾演男主角「葛蘭博士」廣為人知，他於澳洲時間今（13）日被家屬證實在雪梨安詳過世，享壽78歲，震驚全球影壇，《侏羅紀公園》導演、系列監製史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）發聲痛悼山姆，「我們是永遠的侏羅紀家族！」史蒂芬史匹柏在聲明中表示，山姆尼爾的過世讓他感到「無比悲痛」，並點名感謝山姆4部舊作的導演Roger Donaldson、Gillian Armstrong、Graham Baker和Phillip Noyce，「多虧他們當初讓山姆尼爾在那些作品中展現出如此耀眼的演技，才引起了我的注意，並促成他後來前來《侏羅紀公園》飾演亞倫葛蘭博士。」「山姆是一位極具合作精神的演員」，史匹柏說：「我很熱愛和他一起拍攝的所有《侏羅紀》系列電影，與蘿拉鄧恩（Laura Dern）和傑夫高布倫（Jeff Goldblum）一起，我們將永遠擁有屬於我們的『侏羅紀家族』，我們以及全球數百萬名影迷都絕對不會忘記山姆。」山姆尼爾是紐西蘭傳奇男演員，最為影迷熟知的是在經典電影《侏羅紀公園》中飾演古生物學家「亞倫葛蘭」一角而紅遍全球，生前也曾經出演《鋼琴師和她的情人》與《雷神索爾3：諸神黃昏》等知名作品，如今驟然離世，讓全球娛樂圈感到震驚。