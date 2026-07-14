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2026年世界盃四強戰前夕，英格蘭國家隊雖然在賽場上高歌猛進，但更衣室內的氣氛似乎暗潮洶湧。英國《鏡報》首席體育記者安迪·鄧恩（Andy Dunn）近日撰寫專欄指出，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）雖然成功激發出最好的貝林漢姆（Jude Bellingham），但兩人之間的裂痕正成為日益嚴重的隱憂，直言雙方「早已不存在任何好感」。鄧恩在專欄中指出，如果英格蘭最終在本屆世界盃奪冠，貝林漢姆心裡可能會認為這份成就是「儘管有圖赫爾」才達成的，而非「因為圖赫爾」。這與前任主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）時期的情況截然不同。過去，索斯蓋特與貝林漢姆之間存在著深厚的相互尊重。索斯蓋特深知這位年輕球星背負著非比尋常的壓力，並致力於幫助他應對鎂光燈的聚焦；但圖赫爾的帶兵哲學顯然完全不同。鄧恩形容，這位德國教頭使用的是「鞭子而非糖果」的高壓手段。儘管關係微妙，圖赫爾的手段確實在賽場上收到了成效。在2022年卡達世界盃8強對陣法國時，貝林漢姆未能真正挺身而出；在2024年歐洲盃的表現也起伏不定。但在本屆世界盃，無論是對陣墨西哥（阿茲特克球場）還是挪威（邁阿密），貝林漢姆都展現了無可置疑的領袖風範，成為金球獎的熱門人選。他絕對有能力帶領英格蘭闖入周日的決賽。然而，矛盾在英格蘭戰勝挪威後浮上檯面。圖赫爾賽後對球隊的批評引發了貝林漢姆的反擊。鄧恩認為這種反擊完全可以理解：「雖然他們是成年球員，不需要被溺愛，但在經歷如此艱難的賽事並闖入4強後，他們絕對不配受到這樣的批評。」專欄中更提到，圖赫爾曾公開表示自己的母親覺得貝林漢姆的某些行為「令人厭惡」（儘管他後來為此道歉），這讓貝林漢姆早早領教了主帥的尖銳。鄧恩直言：「圖赫爾或許會稱這為『嚴厲的愛』，但這給人的感覺是完全沒有愛。我的猜測是，兩人之間早已不存在任何好感。」這層關係重要嗎？鄧恩分析，當英格蘭正在贏球、挺進世界盃準決賽時，這當然不重要。但考慮到圖赫爾似乎將簽下一份為期2年的續約合約，這勢必會成為未來的隱患，無論對ITV記者的提問有何看法，圖赫爾與貝林漢姆之間的關係目前處於極為微妙的狀態。不過，專欄最後也點出殘酷的現實：撇開續約不談，圖赫爾最初被請來的唯一目的，就是「贏得這屆世界盃」。如果他最終成功捧盃，即便在此過程中惹惱了貝林漢姆，對所有的英格蘭球迷來說，這也根本不算什麼大問題。