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謝金河指出，SK海力士日前才完成265億美元ADR募資，且超額認購逾7倍，顯示市場原本對AI帶動的記憶體需求仍深具信心。然而，股價卻在短時間內急轉直下，反映市場開始重新評估高估值科技股的風險。
他認為，目前記憶體產業基本面並未明顯惡化，僅有中國部分業者如長江存儲、兆易創新等消息面干擾，但市場情緒已率先引爆賣壓，也凸顯資金開始撤離高估值標的。
槓桿ETF殺傷力驚人 單日重挫逾三成
謝金河也再次提醒投資人留意高槓桿ETF風險。他表示，近一個月來持續示警兩倍槓桿商品，如今香港掛牌的「XL二南方海力士」單日暴跌36.1%，「XL二南方三星」也重挫20.98%，在市場劇烈震盪下，槓桿商品跌幅遠高於現股。
此外，市場近年追逐AI與記憶體熱潮，也帶動多檔三倍槓桿ETF大漲，包括追蹤半導體的SOXL，以及南韓市場的KORU，今年盤中一度分別飆升462.74%、306.75%。隨著相關個股回檔，高槓桿商品也正式進入「算帳時刻」。
點名光通訊、面板 高漲族群恐面臨修正
展望台股後市，謝金河認為，隨著市場資金退潮，投資焦點將重新回歸企業基本面，而非題材炒作。今年漲幅驚人的光通訊、面板等族群，若獲利表現未能跟上股價漲勢，後續恐面臨更大的獲利了結賣壓。
他強調，這波修正不只是記憶體股回檔，更是高槓桿交易降溫的重要警訊。在市場情緒由樂觀轉向保守之際，投資人更應做好風險控管，避免因槓桿操作承受過大波動。