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▲施南生是香港傳奇影人，圖為她在2019年3月來台出席電影《滾滾紅塵》數位修復版首映。（圖／NOWNEWS資料照）

香港資深電影人、大導演徐克前妻施南生今（13）日在養和醫院病逝，享壽75歲，訃聞由施南生所屬的「電影工作室」發布，消息一出震驚兩岸三地影壇。聲明中指出，施南生從2022年起因為免疫系統問題健康一直不理想，近幾個月由於細菌感染引發多重器官衰竭，於今天不幸辭世。施南生在香港影壇具有舉足輕重的地位，她與前夫徐克過去被譽為「影壇神鵰俠侶」，兩人還於2025年獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」，據港媒報導，施南生住院期間，眾多演藝圈摯友如張艾嘉、林青霞等曾經先後前往醫院探望陪伴。施南生是華語影壇最具影響力的資深製片人與媒體人，在香港新浪潮時期，她與導演前夫徐克創立「電影工作室」打造了《英雄本色》、《黃飛鴻》等經典名作，身為「新藝城七怪」之一，施南生掌控龐大的行政協調與全球發行，對推動華語電影走向國際化，貢獻卓著。