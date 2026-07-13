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美國與伊朗區域緊張情勢再起，美國總統川普13日表示，將重啟在荷姆茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由海峽運送的貨物收取20%過路費。川普於自家社群平台Truth Social發文表示，「荷姆茲海峽是開放的，而且無論伊朗是否同意，都將維持開放。我們正在恢復『伊朗封鎖』，之所以如此命名，是因為它只會阻止伊朗的船隻或客戶進出。其他所有國家都將能夠公平且自由地使用這條海峽。」川普宣布，從現在開始，美國將是「荷姆茲海峽的守護者」（THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT）。但基於公平原則，為了執行維護這個全球極度動盪區域安全與穩定的工作，美國所需的任何與所有成本，都將按照所有運輸貨物價值的20%獲得補償，相關程序與架構將立即啟動。川普在近日接受福斯新聞節目訪談時就曾提出了這個想法，稱美國可能會接管海峽，並應該得到補償。「我們將守護這條海峽，而且很可能會接管它。我們將成為海峽的守護者。或許我們會稱它為海峽的守護天使。我們應該為此獲得補償」。川普當時預告，「我們會得到補償的，因為其他國家都很富有。他們站在我們這邊，我們不能指望他們會付出。」