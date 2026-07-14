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▲盧廣仲（如圖）昨晚在北流舉辦演唱會，台上除了帶來個人新、舊歌曲，也特別演唱「方大同組曲」懷念好友。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

金曲歌王方大同去年2月離世，今（14）日是他的冥誕，好友盧廣仲昨晚演唱會上帶來方大同組曲，唱到〈Love Song〉時，盧廣仲突然少唱了兩句歌詞，接著轉過身，不知是否因思念對方，現場氣氛也十分催淚，讓不少觀眾聽到哭。盧廣仲昨晚在北流舉辦演唱會，台上除了帶來個人新、舊歌曲，也特別演唱「方大同組曲」致敬好友，包括〈才二十三〉、〈愛愛愛〉等歌，其中唱到〈Love Song〉時，盧廣仲突然少唱了兩句歌詞，接著轉過身，不知是否想起了對方。催淚橋段讓觀眾直呼：「雖然去年就聽過，但今年聽到方大同組曲還是一樣熱淚盈眶」、「真的很想念方大同」、「這份思念會在心裡停留很久很久…」另外，盧廣仲在先前表演中，驚喜播出方大同打電話給他、呼喊他名字的「電話錄音」，讓許多人印象深刻，並且被這段跨時空對話惹哭。不過昨晚卻僅有撥打電話的音效，並未出現方大同的聲音，讓不少人好奇問：「原本大同聲音出來後，背景會轉換成藍天白雲，現在的背景是星空的星星」、「我想說有打電話的聲音，後面怎麼就沒有了」、「看來真的不是我的幻覺，真的不見了」，甚至有人tag盧廣仲的帳號，希望本人解答。事實上去年hito流行音樂獎頒獎典禮上，盧廣仲就帶來方大同的作品組曲，受訪時表示製作過程都在哭，捨不得說：「某次受訪還說50歲以前一定要合作......可能今天算是某種合作吧。」盧廣仲也直言方大同在他心裡很有親切感、有哥哥的感覺，兩人真摯情誼讓人鼻酸。