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美國總統川普13日表示，將重啟在荷姆茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由海峽運送的貨物收取20%過路費，加上半導體類股持續承壓，SK海力士在美國上市後沒幾天便重挫，種種因素導致油價上漲，美股主要指數週一全收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，最新一輪美伊衝突升級，發生在它們上週末互發動空襲之後。WEBs Investments執行長富爾頓（Ben Fulton）坦言，在中東問題找到真正的解決方案之前，市場將保持區間震盪。13日收盤，美股道瓊工業指數下跌138.37點或0.26%，收52498.64點；標普500指數下跌60.05點或0.79%，收在7515.34點；科技股為主的那斯達克指數下跌408.43點或1.55%，收25873.18點；費城半導體指數下跌619.38點或4.78%，收12347.78點。焦點個股方面，美光科技（Micron）股價跌約4.4%，Sandisk股價重挫12.63%，英特爾下滑逾6%，SK海力士的ADR則重挫9.3%，扭轉上週五近13%的升幅。國際油價部分，受美伊持續交火、荷姆茲海峽是否開放影響，西德州中級原油（WTI）大漲9.42%，每桶收報78.14美元；布蘭特原油期貨也攀升9.59%，每桶收報83.3美元。