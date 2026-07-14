中東局勢持續惡化，美國中央司令部（CENTCOM）當地時間13日表示，在川普總統指示下，美軍於當天下午4時45分，開始對伊朗發動連續第3晚空襲。
美中央司令部聲稱，將透過行動繼續使伊朗武裝力量付出沉重代價，削弱其襲擊荷姆茲海峽無辜平民、商業航運的能力。
隨後，據伊朗媒體報導，阿巴斯港（Bandar Abbas）、恰巴哈爾港（Chabahar）附近，當晚都傳出爆炸聲，具體原因尚不明確。
美國重啟對伊朗海上封鎖
由美國海軍主導的聯合海上訊息中心（Joint Maritime Information Center，JMIC）證實，美軍將於格林威治時間7月14日20時開始，執行對所有伊朗港口、伊朗沿海地區的海上封鎖。
JMIC指出，封鎖適用於所有往返伊朗港口和沿海地區的船隻，無論其懸掛何種國旗，行動覆蓋整個伊朗海岸線，包括但不限於伊朗各港口及石油碼頭。
不過，JMIC也補充說，封鎖不會阻礙中立船隻經由荷姆茲海峽前往「非伊朗」之目的地，或從「非伊朗」目的地駛離之過境通行，人道物資運輸也會獲准通行，但必須接受檢查。
伊朗：絕不允許美國干涉荷姆茲海峽管理
伊朗武裝部隊警告，將對美軍未經授權、擅自闖入指定航道、干擾商船和油輪通行的行為，予以強力回擊。
針對川普將對所有經由荷姆茲海峽的貨物，收取20%費用的言論，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）嘲諷道，20%實在太高，若是伊朗就會公平收費，強調伊朗一直、也會永遠是荷姆茲海峽的守護者。
美媒踢爆：川普已正式通知國會，伊朗戰事重新爆發
《紐約時報》取得一封川普本月10日致國會領導人的信件，裡頭提到美軍於7日針對伊朗境內目標，實施了「防禦性打擊」。
報導指出，這份信件再次激化了國會與白宮之間的爭端，儘管參眾兩院先前就已投票，要求總統結束戰爭或尋求批准，才可繼續行動，但白宮堅稱川普身為三軍統帥，是在憲法權力範圍內行事。
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隨後，據伊朗媒體報導，阿巴斯港（Bandar Abbas）、恰巴哈爾港（Chabahar）附近，當晚都傳出爆炸聲，具體原因尚不明確。
由美國海軍主導的聯合海上訊息中心（Joint Maritime Information Center，JMIC）證實，美軍將於格林威治時間7月14日20時開始，執行對所有伊朗港口、伊朗沿海地區的海上封鎖。
JMIC指出，封鎖適用於所有往返伊朗港口和沿海地區的船隻，無論其懸掛何種國旗，行動覆蓋整個伊朗海岸線，包括但不限於伊朗各港口及石油碼頭。
不過，JMIC也補充說，封鎖不會阻礙中立船隻經由荷姆茲海峽前往「非伊朗」之目的地，或從「非伊朗」目的地駛離之過境通行，人道物資運輸也會獲准通行，但必須接受檢查。
伊朗武裝部隊警告，將對美軍未經授權、擅自闖入指定航道、干擾商船和油輪通行的行為，予以強力回擊。
針對川普將對所有經由荷姆茲海峽的貨物，收取20%費用的言論，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）嘲諷道，20%實在太高，若是伊朗就會公平收費，強調伊朗一直、也會永遠是荷姆茲海峽的守護者。
《紐約時報》取得一封川普本月10日致國會領導人的信件，裡頭提到美軍於7日針對伊朗境內目標，實施了「防禦性打擊」。
報導指出，這份信件再次激化了國會與白宮之間的爭端，儘管參眾兩院先前就已投票，要求總統結束戰爭或尋求批准，才可繼續行動，但白宮堅稱川普身為三軍統帥，是在憲法權力範圍內行事。
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