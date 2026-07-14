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▲十盛紅極一時，當初不少人都以為自己買的是鮮奶茶，怎料卻有加入奶粉、奶精。（圖／資料照）

由網紅紀卜心與「見習網美小吳」共同創立的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」在2024年曾因「乳源標示不清」以及後續的失言風波遭到抵制，分店越來越少，最終面臨所有門市倒閉的情況。紀卜心昨（13）日無預警在社群平台發出長文，親自證實「十盛已在今年5月正式結束營業」，並針對當年的情緒失控與產品爭議，再次向大眾誠摯道歉，也坦言品牌虧損，她投注的資金都收不回來。十盛2年前以「北海道十勝乳源」為賣點引發排隊熱潮，隨後卻被發現，所謂北海道生乳其實是指「北海道奶粉+奶精+台灣鮮乳」調製而成的。紀卜心與小吳因此被痛批是在欺騙消費者，當時面對網友催促道歉的言論，紀卜心一時情緒失控回嗆「你是文盲嗎？」表示自己已經用文字道過歉了，這個舉動讓危機瞬間失控，隨後品牌全台分店便接連爆出倒店潮。如今經過2年的沉澱，紀卜心昨日在長文中透露，十盛已在今年5月正式收攤，相關結算也已完成。她解釋，這段時間之所以保持沉默，是因為許多相關程序還沒有告一段落，並非有意逃避。面對外界盛傳她「賺飽就跑、獲利退場」的質疑，紀卜心首度公開內幕。她坦言，自己當時僅持有十盛總公司5%的股份，主要負責品牌曝光與宣傳，另外也有出資開設直營店。最後結算時，她投入的資金根本無法收回，整體結果其實是「虧損出場」。紀卜心無奈表示：「那時候的我以為，盡心做好自己擅長的宣傳就好了。後來我才深刻地明白，事情沒有那麼簡單，大家會走進這家店、會給這個品牌機會，很大一部分是因為對我累積多年的信任。」紀卜心直言自己已深刻反省。談到當年的假奶風波與公關災難，紀卜心也展現坦然面對的態度，承認：「我在一開始，沒有用更完整的標準去理解公司運作與產品行銷方式，也沒有在風波發生時，把該說清楚的部分跟情緒處理好。」她直言如果可以重來，會用更成熟、更審慎的方式面對。文末，紀卜心向一路走來嚴厲監督她、或是仍願意留下來給予鼓勵的粉絲與家人表達謝意。她強調，這起事件有始有終，她不想忘記也不會逃避，往後會以更審慎的標準對待每一次合作：「對於這起事件感到失望、受到影響的朋友們，我想誠摯地說一聲對不起。」