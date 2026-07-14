美國再次空襲伊朗，美國總統川普當地時間週一放話，威脅美軍將摧毀伊朗十字鎬山（Pickaxe Mountain）的深層地下核設施，並將繼續對伊朗實施猛烈打擊。
根據《路透社》報導，川普當天在受訪時，提到美軍正密切監視鎬山，將會炸掉該處核設施，警告伊朗做好準備，聲稱伊朗的核計劃進展並不順利，所以在鎬山並沒看見有任何活動。
不過，川普的說法引發部分專家質疑，報導提到，鎬山位於伊朗先前已遭受嚴重破壞的納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施附近，防禦工事堅固，擁有2個深埋於地下的隧道群，認為即使是美國武器庫中威力最強的鑽地炸彈，要打擊這些地下設施也並非易事。
川普並批評伊朗極不可靠，不遵守先前簽署的美伊諒解備忘錄，所以美軍要在週一和週二狠狠打擊它們。
美國中央司令部（CENTCOM）則在當地時間13日證實，在川普總統指示下，美軍於當天下午4時45分，開始對伊朗發動連續第3晚空襲。
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不過，川普的說法引發部分專家質疑，報導提到，鎬山位於伊朗先前已遭受嚴重破壞的納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施附近，防禦工事堅固，擁有2個深埋於地下的隧道群，認為即使是美國武器庫中威力最強的鑽地炸彈，要打擊這些地下設施也並非易事。
川普並批評伊朗極不可靠，不遵守先前簽署的美伊諒解備忘錄，所以美軍要在週一和週二狠狠打擊它們。
美國中央司令部（CENTCOM）則在當地時間13日證實，在川普總統指示下，美軍於當天下午4時45分，開始對伊朗發動連續第3晚空襲。
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