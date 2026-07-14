氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，未來一周台灣持續受偏南風及南方水氣影響，南部、東南部仍有局部短暫降雨，各地午後則容易出現強對流，山區雷雨並可能擴及平地，須留意雷擊、強陣風及瞬間大雨。降雨空檔天氣仍相當炎熱，各地高溫上看36至38度，應做好防曬、防中暑措施。另外，今年第11號颱風「海神」雖已形成，但受垂直風切影響，不利持續增強，路徑朝北再轉東北移動，對台灣沒有直接威脅。
最高溫飆38度！午後雷雨持續發展 南部有雨、山區慎防劇烈天氣
吳德榮指出，昨天（13日）全台最高溫出現在屏東內埔鄉38.2度，各地高溫普遍落在35至38度之間。今天（14日）清晨觀測顯示，高雄、屏東及台東已有局部短暫降雨，截至上午4時52分，各地平地最低溫約23至24度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日至下周一（14日至20日）低層吹偏南風，南方海面水氣持續偏多，今天、明天南部及東南部有局部短暫降雨；周四起至下周一則以南部降雨機率較高。
由於太平洋高壓勢力偏弱，大氣環境仍不穩定，午後容易有強對流在山區發展，並向部分平地擴散，各地須留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣。
吳德榮提醒，降雨發生前天氣依舊炎熱，各地仍要做好防曬及防中暑措施。今天預估各地高溫為北部24至36度、中部24至37度、南部24至38度、東部23至37度。
最新模式也顯示，下周二至周四（21日至23日）低層偏南風逐漸減弱，南方水氣減少，不過太平洋高壓仍偏弱，午後對流仍會在山區發展，僅有少數鄰近平地受到影響，各地白天依然炎熱。
海神颱風發展受限！勉強達輕颱門檻 最新路徑對台無威脅
此外，最新14日凌晨2時氣象署路徑潛勢預測顯示，今年第11號颱風「海神」僅勉強達到輕度颱風門檻，由於環境不利增強，生命期預估不長，路徑將朝北北西移動後再轉北北東。
吳德榮指出，根據13日晚間各國模式模擬，雖然海神位於高海溫海域，但受垂直風切偏強影響，不利持續發展。美國模式（GEFS）系集預報也顯示，海神將先偏北再轉東北方向前進，不會對台灣造成威脅。他也提醒，即使同屬「超級聖嬰年」形成的颱風，也不代表都具備發展成強颱的條件。
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吳德榮指出，昨天（13日）全台最高溫出現在屏東內埔鄉38.2度，各地高溫普遍落在35至38度之間。今天（14日）清晨觀測顯示，高雄、屏東及台東已有局部短暫降雨，截至上午4時52分，各地平地最低溫約23至24度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日至下周一（14日至20日）低層吹偏南風，南方海面水氣持續偏多，今天、明天南部及東南部有局部短暫降雨；周四起至下周一則以南部降雨機率較高。
吳德榮提醒，降雨發生前天氣依舊炎熱，各地仍要做好防曬及防中暑措施。今天預估各地高溫為北部24至36度、中部24至37度、南部24至38度、東部23至37度。
最新模式也顯示，下周二至周四（21日至23日）低層偏南風逐漸減弱，南方水氣減少，不過太平洋高壓仍偏弱，午後對流仍會在山區發展，僅有少數鄰近平地受到影響，各地白天依然炎熱。
此外，最新14日凌晨2時氣象署路徑潛勢預測顯示，今年第11號颱風「海神」僅勉強達到輕度颱風門檻，由於環境不利增強，生命期預估不長，路徑將朝北北西移動後再轉北北東。
吳德榮指出，根據13日晚間各國模式模擬，雖然海神位於高海溫海域，但受垂直風切偏強影響，不利持續發展。美國模式（GEFS）系集預報也顯示，海神將先偏北再轉東北方向前進，不會對台灣造成威脅。他也提醒，即使同屬「超級聖嬰年」形成的颱風，也不代表都具備發展成強颱的條件。