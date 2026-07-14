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中東緊張局勢持續升溫，美國中央司令部（CENTCOM）當地時間13日證實，奉川普總統指示，已開始對伊朗發動連續第3晚空襲，並公開前一天出動多艘單向攻擊水面無人艇，襲擊伊朗的畫面。據美國中央司令部說法，該次行動是為打擊伊朗境內一處潛艦與船艦維修設施，從影片看來，美軍水面無人艇衝向伊朗目標後，隨即引發猛烈爆炸。美軍中央司令部並補充道，美國派出3艘「海盜」（Corsair）無人水面艦艇，襲擊伊朗阿巴斯港海軍基地的港口，而這亦是美軍首次在作戰行動中使用海上無人艇，聲稱此舉削弱了伊朗襲擊商船的能力。另一方面，川普也在自家社群平台發文，宣布將於美東時間週四（16日）晚間9點，即台灣時間週五（17日）上午9點發表全國演說，但暫時沒有透露更多細節，所以還不清楚是否會與伊朗戰爭有關。