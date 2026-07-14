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▲何穎璇是香港知名美女魔術師。（圖／何穎璇IG@misshunnyig）

周星馳新片《功夫女足》在中國熱映，編劇名單中驚見何穎璇的名字，她正是香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」。12歲迷上魔術的她，不僅是美國著名魔術學校首位華人女畢業生，更曾與劉謙同台巡演。外型亮眼的她早期因拍攝搞笑短片走紅，被封為「高登女神」；如今她跨界圓了16歲的編劇夢，感性發文致謝周星馳給予機會。何穎璇是香港知名的美女魔術師，12歲開始學魔術，14歲就在香港魔術節比賽獲獎，長大後更赴美就讀魔術學校「Chavez School of Magic」，成為首位從該校畢業的華人女魔術師。2010年至2013年間，何穎璇還加入劉謙的魔術團隊，以Miss Hunny的名號一起在中國舉行巡迴表演，這讓何穎璇快速走紅，加上她後來還與網紅「司徒夾帶」拍攝搞笑魔術短片，在香港高登論壇上討論度極高，何穎璇因此也有「高登女神」的封號。《功夫女足》則是何穎璇第一部參與編劇的作品，許多影迷在劇院看到片尾跑馬，才知道何穎璇是編劇之一。她也因此在IG發文向星爺致謝：「謝謝周星馳導演給我這個機會，謝謝劇組的指導，謝謝一路以來的信任。」她更感性表示：「16歲時萌生了一個想成為編劇的念頭，沒想到今天竟然真的實現了」，鼓勵大家勇敢追夢。而《功夫女足》的編劇團隊除了周星馳與何穎璇外，還有10名聯合編劇，其中也包含港星林子聰、馮雪冰，以及曾兩次獲得香港電影金像獎最佳編劇的陳文強。陳文強同時也是電影《唐伯虎點秋香》的編劇之一，與星爺早就多有合作，外界並不陌生。