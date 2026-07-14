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▲千千（右）被阿翰（左）的驚喜登場嚇到。（圖／翻攝自YouTube@請世界吃桌）

坐擁95萬粉絲的YouTuber阿翰因日文能力出眾，因此在實境節目《請世界吃桌》第2站要去熊本城辦桌時，現身支援，擔任「說菜」的職位，這讓千千相當驚喜，因為她與阿翰本就是YTR界的好友。隋棠則自爆是阿翰粉絲，都會偷偷幫他按讚，阿翰聽後也開玩笑說為了掩飾自己的緊張，接下來會對隋棠「比較不禮貌一點」，還虧隋棠暗戀他，讓眾人笑翻。《請世界吃桌》台灣隊班底包含藍正龍、陳隨意、浩子、千千、隋棠，一行人結束第1站雪梨辦桌後，第2站去到日本熊本城，要挑戰用日文接待客人並主持；這讓負責外場工作的浩子與千千相當緊張，害怕日文說不好會出包，因此節目組偷偷找來日文極佳的阿翰支援。當天開行前會議時，阿翰先悄悄偽裝成工作人員，之後才驚喜登場，讓千千嚇到跳起來，立刻衝上去給阿翰一個擁抱。阿翰事後受訪時也表示看到這麼多明星會緊張，所以他假裝淡定對隋棠開玩笑說：「我現在的策略就是會對你比較不禮貌一點」，接著開始與隋棠裝熟，互相打鬧。不過兩人其實私下不認識，但隋棠坦言自己是阿翰的粉絲，都會默默幫他影片按讚，阿翰因此笑虧隋棠暗戀他，隋棠也不否認，直呼：「我真的是，我真的暗戀！你太有才華了！」雙方互動很熱絡。