美國總統川普13日宣布，將重啟在荷姆茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由海峽運送的貨物收取20%過路費，作為美方保障航行安全的補償，還把美國形容為「荷姆茲海峽的守護者」（THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT），遭到伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）嘲諷20%的開價過高，多位相關國際組織的專家也紛紛吐槽，直言川普不切實際，缺乏法律依據。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，聯合國「國際海事組織」（The International Maritime Organization，簡稱IMO）發言人表示，反對在荷姆茲海峽收取過境費，這是該組織一貫的立場，而且也沒有任何法律依據可以強制徵收。
國際油輪公司「北歐美國油輪」（Nordic American Tankers ）執行長漢森（Herbjorn Hansson）則在接受《CNBC》採訪時指出，伊朗和美國必須針對荷姆茲海峽的管理方式達成協議，現在不只是這2個國家，而是其它幾乎所有國家，都在為了荷姆茲海峽通行受阻而受苦，坦言川普提出的20%費用不切實際。
美國海軍戰爭學院的國際海事法專家克拉斯卡（James Kraska）分析，對過境荷姆茲海峽的船隻及貨物收費，確實違反國際法，各國享有不受阻礙、過境該海峽的權利，不只美國，對於伊朗也是如此。
卡拉斯卡補充說，按照《國際海事組織公約》（Convention on the International Maritime Organization）、《國際海上人命安全公約》（International Convention for the Safety of Life at Sea）規定，不能單方面改變荷姆茲海峽的交通路線，伊朗有根據上述條約所需承擔的義務。
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國際油輪公司「北歐美國油輪」（Nordic American Tankers ）執行長漢森（Herbjorn Hansson）則在接受《CNBC》採訪時指出，伊朗和美國必須針對荷姆茲海峽的管理方式達成協議，現在不只是這2個國家，而是其它幾乎所有國家，都在為了荷姆茲海峽通行受阻而受苦，坦言川普提出的20%費用不切實際。
美國海軍戰爭學院的國際海事法專家克拉斯卡（James Kraska）分析，對過境荷姆茲海峽的船隻及貨物收費，確實違反國際法，各國享有不受阻礙、過境該海峽的權利，不只美國，對於伊朗也是如此。
卡拉斯卡補充說，按照《國際海事組織公約》（Convention on the International Maritime Organization）、《國際海上人命安全公約》（International Convention for the Safety of Life at Sea）規定，不能單方面改變荷姆茲海峽的交通路線，伊朗有根據上述條約所需承擔的義務。
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