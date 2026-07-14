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劉書彬發文鬧笑話 VAR變VR、Haaland變Holland

劉書彬喊台灣應培養足球運動 網友狠酸：外行看熱鬧

世界盃足球賽進入四強賽，民眾黨立委劉書彬日前向運動部長李洋建言，台灣應該推動向下紮根足球運動，藉足球團聚民心，向世人展現實力。劉書彬更提到自己近期特別早起觀戰挪威vs.英格蘭，然而，卻被民眾立刻抓到連挪威名將哈蘭德（Erling Haaland）的名字都寫錯，寫成”Holland”，甚至把影像輔助裁判（VAR）誤植為虛擬實境（VR）。被抓包後，劉書彬也火速修改貼文。劉書彬12日發文表示，她特別早起觀看挪威對英格蘭的季準決賽。並稱讚雙方球技強、教練策略成為關鍵，也稱讚英格蘭球場節奏與攻勢凌厲，成為讓世界盃表現搶眼的挪威無法贏球的主因。然而貼文後段的2句「經VR檢視判別後，該進球被沒收」、「挪威在延長賽叫的暫停後，換下Holland」被網友抓包全都寫錯字！前面的VR應是VAR，後面的Holland應是Haaland。寫錯字外，劉書彬接著指出，挪威雖然沒有辦法進入四強賽，但也是盡力了。賽事期間挪威和挪威人民展現的維京划船加油動作，提升挪威全體國民士氣，並帶動全球對挪威大量關注，他們的團結令人感動，也是這次2026世足賽除了維德角之外，她難以忘懷的記憶。劉書彬說，足球是全球最風行的運動項目之一，一顆足球，場地不用大，都可以讓參與者玩得不亦樂乎，是個人腳下功夫與集體團隊戰略、分工合作的集大成表現。東亞國家的日本、韓國都能夠擠進過去的32強以及這次的48強賽，顯示身材較小的東方人也有機會進軍世界級比賽。7月1日審查運動部預算時，他特別向李洋部長提出建議，台灣應該推動向下紮根足球運動，效法維德角這樣不到50萬人的國家，也能成功團聚民心、向世人展現足球實力。而劉書彬發文一出，底下網友也反應熱烈，紛紛表示：「一群外行看熱鬧的人，足球要變強不是隨口說說」、「大立委才說要重視足球，那要重視棒球、籃球、羽毛球嗎？」、「快審預算啦！」、「足球元年又來了」、「立委水準應該要提高吧！」等。