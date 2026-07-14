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知名體育記者Shams Charania近日透露，自由球員「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的「決定」時刻即將到來。目前主要的追求球隊包含騎士、熱火、勇士、76人與灰狼。其中，在金州勇士的強烈攻勢與德雷蒙德·格林（Draymond Green）的親自出馬下，詹姆斯「正前所未有地認真考慮加盟勇士」的選項。NBA記者Brett Siegel報導指出，格林近期與詹姆斯在波多黎各度假，這成為了勇士招募的關鍵契機。不同於其他球隊只能透過經紀人里奇·保羅（Rich Paul）以電話或語音聯絡，格林得以「面對面」直接向這位聯盟摯友表達招募之意。勇士管理層堅信自己是目前最有機會簽下詹姆斯的領跑者。勇士招募方案的亮點，是邀請詹姆斯來到舊金山，與（Stephen Curry）以及主帥科爾、格林並肩作戰，在一支具備爭冠實力的球隊裡度過職業生涯的最後時光，並以奪冠為其傳奇生涯畫上最圓滿的句號。知情人士透露，在經過格林的深度溝通後，詹姆斯相比以往，確實更加認真地考慮加盟勇士。在招募過程中，勇士展現了極高的積極度，除了格林親自面談，柯瑞也已透過簡訊與詹姆斯取得直接交流。勇士總經理小邁克·鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與老闆喬·拉科布（Joe Lacob）皆親自參與了與經紀人里奇·保羅的談判工作。勇士近期聘請了曾帶領詹姆斯在湖人奪冠的前總教練法蘭克·沃格爾（Frank Vogel）擔任助理教練。雖然球團表示此舉並非專為招募詹姆斯，但無疑為勇士的簽約機會大大加分。雖然格林目前也是完全自由球員，但消息人士證實他無論如何都會留在勇士，不會轉投他隊。除了陣容與奪冠願景，詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）也是各隊考量的重點。Front Office Sports記者Alex Schiffer報導指出，多家有意引進詹姆斯的球隊管理層皆已探討過相關方案：如果詹姆斯選擇加盟，球隊將一併簽下布朗尼。有管理層直言：「如果我們不做相關預案，那就是失職。」儘管勇士來勢洶洶，但在拉斯維加斯夏季聯賽的各隊業內人士普遍認為，詹姆斯最終仍有極高機率選擇與2003年用狀元籤選中他的母隊騎士簽約，為生涯畫上完美句號。詹姆斯預計很快就會正式宣布去向。最大的懸念在於：格林與詹姆斯的深度溝通，以及勇士擁有其他競爭對手缺乏的「直接面談」優勢，是否足以扭轉局勢，讓天平最終向灣區傾斜。