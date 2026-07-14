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金州勇士今夏延攬曾率領洛杉磯湖人奪下2020年NBA總冠軍的佛蓋爾（Frank Vogel）擔任首席助理教練，外界第一時間便聯想到，勇士是否希望藉由佛蓋爾與詹姆斯（LeBron James）的交情，加速招募這位四屆NBA年度MVP。不過，根據《ESPN》記者斯萊特（Anthony Slater）透露，勇士強調，聘請佛蓋爾完全是出於防守以及根據傳統請來大牌助教的考量，而非招募詹姆斯的策略。斯萊特在節目《SportsCenter》上指出，勇士隊聘請沃格爾擔任首席助理教練的核心動機，是因為勇士今夏教練團出現不小變動，資深助教斯托茨（Terry Stotts）與斯塔克豪斯（Jerry Stackhouse）相繼離隊，因此球隊希望找來一位擁有豐富執教經驗、能夠輔佐總教練柯爾（Steve Kerr）的人選，而佛蓋爾正是最符合需求的人。斯萊特在節目中澄清：「大家都知道沃格爾確實在2020年泡泡園區內，與勒布朗一起在湖人贏得了總冠軍。但我被明確告知，聘請沃格爾絕非為了誘引勒布朗加入。勇士隊看中的是他的執教經驗與籃球智慧。」斯萊特補充說明，沃格爾曾與詹姆斯共同奪冠的背景，在勇士眼中頂多被視為一項「附加的福利」，而非最初聘請他的核心動機。斯萊特進一步指出，勇士需要的是一位曾擔任NBA總教練、能在板凳席協助柯爾的資深教練，同時也是一位能重新打造球隊防守體系的專家，而佛蓋爾正符合這兩項條件。佛蓋爾過去曾執教印第安納溜馬、奧蘭多魔術、洛杉磯湖人與鳳凰城太陽，在NBA累積12個球季總教練資歷，更以打造防守聞名聯盟。無論是帶領溜馬多次挑戰東區列強，還是在2020年率領湖人封王期間建立聯盟頂尖防守體系，都讓他獲得「防守教頭」的美名。對於仍希望在柯瑞（Stephen Curry）生涯後期持續衝擊總冠軍的勇士而言，補進佛蓋爾，不僅能填補教練團流失的人力，也有助於提升球隊防守品質。當然，佛蓋爾與詹姆斯的合作經歷仍被認為是一項額外優勢。外界普遍認為，若勇士持續追求詹姆斯加盟，佛蓋爾將成為更具說服力的人物之一。不過斯萊特也強調，勇士內部並未將此視為聘任的主因，「或許這層關係對招募詹姆斯多少有點幫助，但整體而言，勇士只是單純希望佛蓋爾坐在柯爾身邊。」事實上，柯爾執教勇士期間，教練團一直偏好聘請具有總教練資歷的人才，包括布朗（Mike Brown）、阿特金森（Kenny Atkinson）等人，都曾在加入勇士前後擔任NBA總教練。如今佛蓋爾也延續了這項傳統。至於詹姆斯最終是否會離開湖人、加盟勇士，仍是今年休賽季最大焦點之一。但至少目前看來，勇士找來佛蓋爾的首要目的，是強化柯爾教練團的戰力，而非單純為了替詹姆斯鋪路。