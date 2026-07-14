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泰國曼谷一家酒吧13日凌晨發生大火，造成至少32人死亡、73人受傷的悲劇，泰國消防單位初步判斷是由安裝在天花板上方的冷氣機室內機電線短路引起，加上天花板使用易燃裝飾材料、緊急出口疑似遭到雜物阻擋，加劇了火災蔓延及傷亡嚴重程度。知名旅遊粉專《泰國清邁象》直言，這是一場徹頭徹尾的人禍，若換不來真正的重視，只能說還會再有下一次。《泰國清邁象》在臉書粉專發文，批評這些場所表面掛著「餐廳」營業登記，私下卻是通宵狂歡的夜店，這樣的店家在事發的那個路口附近其實不少，而這次不幸失火的，正是當中規模最大的一間，按照他從前去當地類似場所的經驗來看，裡面的真實狀況確實會讓人捏把冷汗。《泰國清邁象》表示，這類場所通常出入口非常狹隘，樓地板空間窄小，卻還塞滿密密麻麻的桌椅，為了營造「人貼人」的熱鬧狂歡氛圍，不惜漠視逃生動線，一旦發生突發狀況，現場絕對會陷入致命的一團混亂並造成嚴重後果。《泰國清邁象》批評，涉事店家僅僅持有「餐廳執照」，在消防安檢與空間規劃上，根本沒有認真考慮過，若有大規模意外發生，龐大的顧客群到底該如何安全逃生，看著熟悉的街角變成奪走多條人命的現場，感到無比悲哀與沉重，只盼這次的悲劇能喚醒真正的重視，別再讓這樣的灰色地帶成為下一個未爆彈。