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美加墨世界盃準決賽即將上演宿命對決的「英阿大戰」，這不僅是兩國歷史恩怨的延續，更是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）國家隊生涯首度正面對決英格蘭。雖然即將年滿39歲，但根據知名數據網站《Opta》與《Squawka》的統計，梅西在本屆世界盃依然展現出恐怖的賽場統治力，有3項主要進攻數據名列前茅，證明自己依然是這個星球上最具威脅的傳奇。這場準決賽是梅西生涯首度與三獅軍團交手。不過歷史數據對英格蘭相當不利：統計顯示，梅西在職業生涯首次面對各支未曾交手過的國家隊時，在62場比賽中瘋狂貢獻了39記進球與18次助攻，一人就直接製造了57個進球。此外，梅西也完美演繹了「效率」的最高境界。根據統計，本屆世界盃僅出現過兩次「前鋒單場步行距離超過5公里」的奇特紀錄，而這兩次均由梅西包辦（對陣維德角5.2公里、對陣瑞士5.3公里），但他在阿根廷打進四強賽中展現的影響力毋庸置疑。在各項進攻端數據中，梅西幾乎無處不在，尤其在組織和威脅球的製造上高居大會之冠：▪️創造機會次數（Chances Created）： 梅西以21次高居第1，領先比利時前鋒特羅薩德（Leandro Trossard）的17次與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）的16次。▪️創造絕佳機會次數（Big Chances Created）： 梅西以7次獨佔鰲頭，將法國新星奧利塞（Michael Olise）的5次甩在後頭。▪️嘗試射門次數（Total Shots）： 梅西本屆累計射門33次排名第1，高於姆巴佩的30次。▪️射正次數（Shots on Target）： 姆巴佩以19次險勝，梅西則以18次緊追在後，位居大會第2。而在最考驗球員個人能力的「完成過人」排行榜中，梅西本屆賽事累計完成了15次成功過人，與德國新星穆西亞拉（Jamal Musiala）、法國的奧利塞並列大會第3，在所有阿根廷球員中高居第1，放眼全聯盟也僅次於巴西球星維尼修斯（Vinicius Jr.）的16次，以及西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）的21次。更令老一輩球迷動容的是，梅西在本屆世界盃淘汰賽階段已完成了至少15次射門並創造至少15次機會（目前為18次射門、15次創造機會）。這是自1966年有紀錄以來，史上第3位達成此神級數據的球員。前兩位分別是1990年德國傳奇布雷默（Andreas Brehme），以及在1986年帶領阿根廷奪冠的球王馬拉度納（Diego Maradona）。