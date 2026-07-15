小孟老師分析十二星座今（15）日運勢，財運方面，巨蟹座要把握市場低點，雙魚座加強投資心態，獅子座堅定投資信念，感情方面，金牛座桃花運陸續來，射手座的幸福就在身邊呦！
牡羊座：
工作：計劃大膽執行
感情：月光下好浪漫
財運：投資需有耐心
牡羊幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座：
工作：心態平和友善
感情：桃花運陸續來
財運：關注市場變化
金牛幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：射手
雙子座：
工作：帶動大家情緒
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：把握公司盈利
雙子幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：真心展現誠意
感情：激情燃燒甜蜜
財運：把握市場低點
巨蟹幸運色：紅色
貴人：處女
小人：雙魚
獅子座：
工作：投資公益事業
感情：詩情畫意雅緻
財運：堅定投資信念
獅子幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
處女座：
工作：勇於開拓業務
感情：珍愛每分每秒
財運：具有風險意識
處女幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天秤座：
工作：成功得成就感
感情：貼心細節温馨
財運：選擇優質股票
天秤幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：天秤
天蠍座：
工作：多與同事合作
感情：心有靈犀浪漫
財運：加強資產能力
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
射手座：
工作：大家一起公益
感情：幸福總在身邊
財運：投資謹慎考慮
射手幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛
魔羯座：
工作：赴約累積人脈
感情：心心相印愛意
財運：加強資金管理
魔羯幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子
水瓶座：
工作：保持清醒頭腦
感情：進入新的境界
財運：提高分析能力
水瓶幸運色：橘色
貴人：射手
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：幽默風趣開朗
感情：有望告白成功
財運：加強投資心態
雙魚幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：計劃大膽執行
感情：月光下好浪漫
財運：投資需有耐心
牡羊幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座：
工作：心態平和友善
感情：桃花運陸續來
財運：關注市場變化
金牛幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：射手
雙子座：
工作：帶動大家情緒
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：把握公司盈利
雙子幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：真心展現誠意
感情：激情燃燒甜蜜
財運：把握市場低點
巨蟹幸運色：紅色
貴人：處女
小人：雙魚
獅子座：
工作：投資公益事業
感情：詩情畫意雅緻
財運：堅定投資信念
獅子幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
處女座：
工作：勇於開拓業務
感情：珍愛每分每秒
財運：具有風險意識
處女幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天秤座：
工作：成功得成就感
感情：貼心細節温馨
財運：選擇優質股票
天秤幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：天秤
天蠍座：
工作：多與同事合作
感情：心有靈犀浪漫
財運：加強資產能力
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
射手座：
工作：大家一起公益
感情：幸福總在身邊
財運：投資謹慎考慮
射手幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛
魔羯座：
工作：赴約累積人脈
感情：心心相印愛意
財運：加強資金管理
魔羯幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子
水瓶座：
工作：保持清醒頭腦
感情：進入新的境界
財運：提高分析能力
水瓶幸運色：橘色
貴人：射手
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：幽默風趣開朗
感情：有望告白成功
財運：加強投資心態
雙魚幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。