我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃巴西隊止步16強，無緣挑戰隊史第6座冠軍。這場失利不僅讓巴西國內輿論炸鍋，就連總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也公開點名總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti），不僅狠酸他「帶了一整支球隊出去，最後只帶回1名球員」超丟臉，甚至還建議，下次乾脆帶一台機器人去踢世界盃就好。魯拉總統日前在參訪巴西馬奧工科大學（Instituto Mauá de Tecnologia），參觀完該校的機器人工學研究所後，在記者會上面對大批聽眾，毫不留情地對國家隊的慘敗開砲：「你們知道安切洛蒂是誰嗎？他是我們巴西國家隊的總教練。他帶了一大群球員去參賽，結果最後只有一名球員跟著包機回到巴西，其他人全都沒有回來，真的很丟臉。」巴西隊在兵敗世界盃後，大批效力於歐洲豪門的明星球員直接就地解散、前往海外度假，總教練安切洛蒂本人也直接飛往家人居住的加拿大，並未隨隊返回巴西。最終，搭乘國家隊官方專機返回巴西首都的，居然只有效力於本土巴甲聯賽弗拉門戈隊的後衛達尼洛（Danilo）一人。除了批評球隊返國安排外，魯拉還把話題延伸到當天參觀的機器人研究成果。他表示，現場看到一台攻擊型足球機器人，動作相當靈活，甚至讓他聯想到法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）。魯拉竟然在公開場合說：「那台機器人會自己帶球往前衝，我已經傳訊息給安切洛蒂，告訴他如果想補強球隊，就把這台機器人帶去吧。也許這樣巴西就能拿到世界盃冠軍。」巴西本屆世界盃16強面對哈蘭德領軍的挪威，在攻守兩端都遭到壓制，最終提前出局寫下36年來的最糟成績，讓安切洛蒂執教巴西後首次世界盃之旅以失望收場。