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台中市南屯區一間夜店外13日凌晨發生傷害案件，一名21歲許姓男子疑因前女友與現任男友同行，醋勁大發，雙方爆發口角後，許男情緒失控揮拳毆打王姓男子，造成對方臉部紅腫受傷。警方獲報到場時，許男已離去，後續將通知到案說明，並依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。第四警分局表示，13日凌晨4時許，大墩派出所接獲報案，指稱南屯區大觀路一間夜店外發生傷害案件。經調查，許男疑因感情糾紛，見前女友與現任男友王男一同前往夜店，認為遭對方刻意挑釁，散場後雙方在店外發生口角。警方指出，許男一時情緒失控，徒手朝王男臉部揮拳，造成其臉部疼痛及紅腫，王男隨即報警並提出傷害告訴。警方到場處理時，許男已先行離去，將通知其到案釐清案情，全案依法移送偵辦。第四警分局呼籲，感情糾紛應以理性溝通方式處理，切勿因一時情緒失控而訴諸暴力，以免觸法；如遇衝突或糾紛，可立即撥打110報案，由警方協助處理。