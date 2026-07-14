台灣人日常使用文字訊息聊天時，常常會把台語融入字句中，增添親近感，例如誇獎別人時髦的「蝦趴」從數十年前就相當流行。近期教育部官方的《台灣台語常用辭典》悄悄收錄了這個詞，更公布了正確漢字寫法是「鑠奅」（ㄕㄨㄛˋㄆㄠˋ），消息曝光也引發大批網友驚呼：「很酷但根本不知道怎麼打」，單字背後意義也曝光了。
時髦的台語不要再打「蝦趴」！教育部公布正解
近期教育部《台灣台語常用辭典》新增了一個有趣的釋義，「鑠奅」（台語羅馬拼音：siak-phānn），其確切的詞意正是用來形容一個人的穿著打扮、或是隨身物品十分時髦、走在潮流尖端，日常使用例句有：「你今仔日滿面春風，穿甲遮爾仔鑠奅，是欲去佗位風騷咧？(你今天滿臉笑容，又穿得這麼時髦，是要去哪裡遊玩啊？)」
不過「鑠奅」這兩個超特殊的字體立刻引發關注，有網友將「蝦趴」被列入台語常用辭典的消息轉發到Threads笑稱：「辭典正式收入，不再蝦趴」。不少網友也驚呼，「光打出鑠奅這兩個字就有一種很時髦的感覺」、「不會打這兩個字的注音？只能打金樂大卯」、「這兩個字真的看起來很帥」。
事實上，「鑠奅」的國語正確讀音為「ㄕㄨㄛˋ ㄆㄠˋ」，其中金字旁的「鑠」，國語發音與碩士的「碩」完全相同，有光芒閃耀的意涵；而「奅」字為上大下卯，則與泡澡的「泡」同音，在形容詞上有時髦之意。作為動詞的「奅」，則是指男性試圖結交女性，是較戲謔、輕浮的說法。
總結來說，「鑠奅」結合起來就像是在稱讚一個人穿著華麗、引人注目，完美形容了時髦一詞，跟直接用發音的「蝦趴」，各具特色，相當有機會成為新一代流行字詞。
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近期教育部《台灣台語常用辭典》新增了一個有趣的釋義，「鑠奅」（台語羅馬拼音：siak-phānn），其確切的詞意正是用來形容一個人的穿著打扮、或是隨身物品十分時髦、走在潮流尖端，日常使用例句有：「你今仔日滿面春風，穿甲遮爾仔鑠奅，是欲去佗位風騷咧？(你今天滿臉笑容，又穿得這麼時髦，是要去哪裡遊玩啊？)」
不過「鑠奅」這兩個超特殊的字體立刻引發關注，有網友將「蝦趴」被列入台語常用辭典的消息轉發到Threads笑稱：「辭典正式收入，不再蝦趴」。不少網友也驚呼，「光打出鑠奅這兩個字就有一種很時髦的感覺」、「不會打這兩個字的注音？只能打金樂大卯」、「這兩個字真的看起來很帥」。
總結來說，「鑠奅」結合起來就像是在稱讚一個人穿著華麗、引人注目，完美形容了時髦一詞，跟直接用發音的「蝦趴」，各具特色，相當有機會成為新一代流行字詞。