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海洋秩序受到挑戰

美國總統川普13日宣布，將重啟在荷姆茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由海峽運送的貨物收取20%過路費，作為美方保障航行安全的補償，還把美國形容為「荷姆茲海峽的守護者」（THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT）。然而，日本經濟新聞專欄直言川普此舉失策，如果各地群起效倣，恐怕會給全球貿易帶來不可逆轉的風險，反而有利於中國和俄羅斯。日本經濟新聞中文版專欄以「川普下出荷姆茲通航費的『臭棋』」為題，批評川普若真的對通行荷姆茲海峽的所有貨物徵收20％的費用，恐會讓油價上漲，面臨逆風的是亞洲經濟，且不僅是原油，氦和硫的運輸也需經過荷姆茲海峽，對於亞洲的半導體製造和稀土加工也會造成影響。報導認為川普此舉是為了回收美軍在伊朗戰爭上的軍費支出，若以美伊衝突前的運量2000萬桶／日計算，20％的通航費用可望收取3億美元的豐厚報酬。此外，收費也可能是對之前拒絕協助美國的北約組織盟友的報復和威脅。然而，海峽通航費並不合理，且實務上也難以實現，因為即使有美軍護航，在現今局勢也無法保證絕對安全，一般商船未必敢於冒險。如果連美國也提出收取海峽通航費，二戰後的國際海洋秩序將出現裂痕。失去的是「國際海峽不收費」這一全球貿易原則。之前印尼就曾提出馬六甲海峽周邊國家都應平分通航費的構想，雖在遭受批評後很快收回，但這也顯示在各國本位主義思考下，收取通航費確實具有吸引力，川普提出的通航費構想將使支撐二戰後經濟的全球石油和海運陷入危機。報導最後結論，川普在荷姆茲海峽收取通航費的措施，很難得到盟友贊同，反而會加劇印度等全球南方國家遠離美國。美伊衝突破壞全球海運秩序，將損害自由主義經濟體的供應鏈，結果是有利於中國和俄羅斯。